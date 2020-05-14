Минздрав о коронавирусе в Беларуси: «Мы контролируем ситуацию»

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
«Мы решили немножко поменять тактику». Елена Богдан о том, как пациентов с пневмониями будут проверять на коронавирус
Игорь Позняк, ведущий СТВ:
Мы соблюдаем такой баланс между медицинскими профилактическими мерами и работой экономики. Некоторые страны пошли совершенно по радикальному пути. Сейчас они вновь возвращаются. Удается ли нам балансировать?
Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
На взгляд министерства здравоохранения, удается. Мы контролируем ситуацию. Мы на сегодняшний момент контролируем ситуацию и на тех же предприятиях. Мы начали тоже работать достаточно давно профилактически, обучая мерам профилактики, оснащая антисептиками, которые сегодня есть на предприятиях и на входе во все административные здания, во все торговые центры, в какие-то общественные места – везде есть антисептики.