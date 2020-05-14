«Мы решили немножко поменять тактику». Елена Богдан о том, как пациентов с пневмониями будут проверять на коронавирус

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Мы абсолютно все пневмонии, которые к нам поступают, в поле нашего зрения, на амбулаторном этапе и на стационарном этапе в обязательном порядке берем мазок на ПЦР-реакцию на коронавирускую инфекцию. Около 34% мы выявляем коронавирусную инфекцию у пациентов с пневмониями. Поэтому на сегодняшний момент мы решили немножко поменять тактику. И мы пациентам, которые поступают с пневмониями, будем брать не только мазок ПЦР, мы в обязательном порядке будем делать экспресс-тест для того, чтобы посмотреть иммуноглобулины. Потому что пневмония не развивается молниеносно с первого дня контакта. Обязательно уже проходит какое-то время, и поэтому мы рассчитываем (и мы отработали это уже на 6-ой клинике, в том числе) на опытные партии экспресс-тестов. Что мы будем смотреть по наличию иммуноглобулинов: встретился пациент с этой инфекцией или не встретился.

Игорь Позняк:

Это позволит вам раньше принять решение по стратегии лечения? Елена Богдан:

Вы знаете, мы для себя выработали изначально такую стратегию, что к этим пациентам мы подходим, как к пациентам в коронавирусной инфекцией, и максимально используем те средства, которые работают (извините за такой медицинский сленг), чтобы выздоровели пациенты с этими пневмониями. Это та позиция, о которой я говорила – это раннее начало кислородотерапии, это назначение специализированных лекарственных средств, которые у нас сегодня есть. Такая тактика работает не только в городе Минске. Мы ее, действительно, отработали на нескольких учреждениях города Минска. Мы проверили на себе, как оно работает, для того чтобы заложить это в приказы министерства здравоохранения, в наши нормативные документы по утверждению инструкции алгоритмов протоколов лечения таких пациентов во всей стране.