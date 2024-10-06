Что показал визит главы МАГАТЭ в Беларусь? Разбираемся, кому выгодны фейки про БелАЭС

На прошлой неделе Президенту показали новейшие беспилотники – от ФПВ до самолетного типа. К этому вопросу Президент вернулся и во время командировки на Полесье, где и напомнил, что, кроме вооружений, в нашей армии есть единство и понимание, как будем действовать в случае чего. А это выстрелит не хуже любого вооружения, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Лукашенко: не переживайте, мы с украинцами воевать не хотим. Подробности. Пакость устроить в Киеве всегда горазды. В этом деле уже не гнушаются ничего. Используют любую ниточку, за которую можно потянуть. К примеру, ядерный шантаж стал еще одним оружием в руках Украины. Посмотрите, что происходит на атомных объектах, попавших в зону боевых действий. Буквально вчера Запорожская АЭС подвергалась очередным атакам. Был полностью обесточен город-спутник атомной станции. В августе в результате удара украинского дрона полностью выгорела градирня. Атомная станция в Курчатове также являлась целью операции ВСУ в Курске. Кроме того, Киев интересуют различные варианты эскалации вокруг Чернобыльской АЭС. Об этом на неделе говорили в Минске. Президент провел встречу с главой МАГАТЭ, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Говорили об обстановке в регионе и что происходит на ядерных объектах Украины и России. Конечно, обсуждали состояние и БелАЭС. Глава Международного агентства по атомной энергии посетил станцию в Островце и остался откровенно доволен и переговорами с Лукашенко, и состоянием АЭС. Было важно встретиться с Президентом Лукашенко в Минске и обменяться мнениями о незаменимой работе МАГАТЭ по предотвращению ядерных аварий. «Я приветствую приверженность Президента Беларуси делу обеспечения безопасности, а также его готовность сотрудничать с МАГАТЭ», – после делился впечатлениями в соцсетях господин Гросси. Да, Беларусь – во многом пример. Нас учит и печальный опыт прошлого. До сих пор не восстановились после Чернобыля. Страшная трагедия. Но некоторые на этой теме умудряются спекулировать и набивать очки. Ничего святого. Почему ядерный шантаж ни к чему хорошему не приводит и что волнует главу МАГАТЭ, тему продолжит наш политобозреватель Виктория Ходосок.

Нас самих лишний раз убеждать в безопасности своей станции не надо. Да и вопросов со стороны Международного агентства по атомной энергетики к Беларуси нет. Это на неделе четко дал понять Рафаэль Гросси, который не только встретился с Александром Лукашенко, но и лично побывал на БелАЭС. Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии:

В рамках своего личного визита на станцию я смог убедиться в том, как устроен рабочий процесс, а также что операционные работы, проходящие на станции, полностью соответствуют международным нормам и стандартам. Мы как организация были вовлечены в строительство этой станции с самого начала.

Такой прозвучавшей оценке явно расстроились в Литве, которая спала и видела, что Гросси раскритикует Белорусскую АЭС. Как бы не старался Вильнюс упрекать, требовать и даже запугивать нашей станцией своих же граждан (все помнят показушную историю с раздачей йода) – все напрасно. Правда, новый виток эта эпопея получила минувшим летом. Вильнюс заявил, что хочет строить на месте Игналинской АЭС могильник. Ожидается, что хранить отходы там будут со всего Евросоюза. Такая новость явно взволновала не только экологов, но и самих литовцев, которые и так при любом удобном случае готовы сбежать из страны (по официальным данным, за последние 20 лет Литву покинули почти 30% населения). «Киеву нужен мотив для применения грязной атомной бомбы» – Кнутов объяснил фейк о захвате ЧАЭС. Подробности.

Антон Каранкевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На данный момент данная станция не вырабатывает электрической энергии. Там установлено старое оборудование. Зона, где она находится, заражена. И, кроме как ответственность за содержание данной станции перед МАГАТЭ и другими международными организациями, она никакой пользы не несет. То есть она даром никому не нужна.