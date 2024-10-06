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Может выдержать падение самолёта! Рассказываем, почему БелАЭС самая безопасная в мире

06 октября 2024 16:40
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Киев интересуют различные варианты эскалации вокруг Чернобыльской АЭС. Об этом на неделе говорили в Минске. Президент провел встречу с главой МАГАТЭ, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Говорили об обстановке в регионе и что происходит на ядерных объектах Украины и России. Конечно, обсуждали состояние и БелАЭС.

Может выдержать падение самолёта! Рассказываем, почему БелАЭС самая безопасная в мире-2

Строить свою станцию Беларусь решилась (после катастрофы в Чернобыле это было непросто) еще в 2008 году. Тщательно подбирали «атомные площадки» и проект, в основе которого прежде всего должны были быть безопасность и современность. 

Может выдержать падение самолёта! Рассказываем, почему БелАЭС самая безопасная в мире-4

Антон Каранкевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У нас самая безопасная станция в мире. Выбран был российский проект. По этому проекту атомные реакторы выбраны поколение 3+. Объясню, что это значит. 3+, значит, в этом типе реакторов используется активная и пассивная система безопасности. То есть пассивная система безопасности, она до 72 часов без вмешательства оперативного персонала может поддерживать нормальную работоспособность станции без угрозы. Также есть еще защита от внешнего воздействия станции. То есть она может даже выдержать падение легкомоторного самолета. При этом без последствий для самой станции. Помимо того, что мы обеспечиваем себя, у нас же еще объединенный энергетический рынок есть в России и объединенная энергетическая система. То есть для чего это создано? Объединенная энергосистема, в случае возникновения дефицита мощности в нашей энергосистеме мы можем взять помощь от соседней энергосистемы и восполнить недостающий дефицит. При этом нам дается до 20 минут для восполнения у себя существующими резервами недостатка этой мощности. А объединенный энергетический рынок дает возможность как покупать электрическую энергию, так и продавать. 

# Государственная политика в области энергетики # Виктория Ходосок

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