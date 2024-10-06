Может выдержать падение самолёта! Рассказываем, почему БелАЭС самая безопасная в мире

Антон Каранкевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас самая безопасная станция в мире. Выбран был российский проект. По этому проекту атомные реакторы выбраны поколение 3+. Объясню, что это значит. 3+, значит, в этом типе реакторов используется активная и пассивная система безопасности. То есть пассивная система безопасности, она до 72 часов без вмешательства оперативного персонала может поддерживать нормальную работоспособность станции без угрозы. Также есть еще защита от внешнего воздействия станции. То есть она может даже выдержать падение легкомоторного самолета. При этом без последствий для самой станции. Помимо того, что мы обеспечиваем себя, у нас же еще объединенный энергетический рынок есть в России и объединенная энергетическая система. То есть для чего это создано? Объединенная энергосистема, в случае возникновения дефицита мощности в нашей энергосистеме мы можем взять помощь от соседней энергосистемы и восполнить недостающий дефицит. При этом нам дается до 20 минут для восполнения у себя существующими резервами недостатка этой мощности. А объединенный энергетический рынок дает возможность как покупать электрическую энергию, так и продавать.