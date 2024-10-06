Темой XII Форума регионов Беларуси и России станет молодёжная политика – Воробьёв

На неделе состоялось заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Какая общая цель у Союзного государства и что обсуждали представители двух братских народов? А также эксклюзивные комментарии по итогам встречи смотрите в программе «Сенат».

Одним из драйверов развития межрегионального взаимодействия стал Форум регионов Белоруссии и России. В 2025 году он пройдет уже в 12-й раз. Крайне результативным стал форум, прошедший в 2024 году сразу в трех городах Беларуси – Витебске, Полоцке, Новополоцке. Его темой стала роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства.

Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации России:

Один из крупных, больших проектов между двумя палатами, верхними палатами наших парламентов – это Форум регионов России и Беларуси. На самом деле, это такое мероприятие, которое мы проводим в следующем году 12-й раз. Пройдет этот форум в Нижнем Новгороде, в России, а мы поочередно проводим, как вы знаете, то в России, то в Беларуси. И мы на этом форуме будем рассматривать молодежную тематику. Мы хотим, чтобы молодежь России и Беларуси была ближе друг к другу, чтобы молодые люди наших стран хорошо знали свою историю, особенно в преддверии праздника Великой Победы, 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Кроме того, для нас важно, чтобы молодые люди наших стран продолжили вот тот исторический процесс дружбы и сотрудничества наших народов, который мы, старшие, должны им будем оставить. Поэтому работа с молодежью, развитие молодежных проектов имеет большое значение для наших стран и для этого Форума регионов, который мы ежегодно проводим. Тема следующего форума, как я сказал, будет именно о молодежной политике. Это вот первое, о чем нужно сказать. В рамках работы наших палат парламента мы имеем комиссии, специально созданные межпарламентские комиссии, которые два раза в год встречаются попеременно на территории то России, то Беларуси, где мы выносим в повестку те или иные важные вопросы.

Но один из вопросов всегда постоянный. Комиссии встречаются прежде всего для того, чтобы сверить часы сотрудничества наших регионов в экономической среде, в вопросах социального развития, строительства нашего Союзного государства. Вот первый вопрос – это договоры, соглашения и контракты, которые существуют между регионами, как они исполняются, какие есть здесь проблемы, какие здесь есть успехи. Вот мы всегда обсуждаем на этих комиссиях, они проходят два раза в год.