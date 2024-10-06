«Киеву нужен мотив для применения грязной атомной бомбы» – Кнутов объяснил фейк о захвате ЧАЭС

Опасные игры с «атомом» пытается вести Украина. Совсем недавно она прицеливалась к Курской АЭС, чуть позже ударила по Запорожской и все еще продолжает раскручивать сюжетную линию чернобыльского триллера. Новый вброс: якобы Президент Лукашенко пытается захватить ЧАЭС. Подобного рода заявления Киева (а тут явно прослеживается американский след) – одна из мин гибридной войны, на которой подорваться случайно может и сама Украина. Но пока в таком шантаже ей видится удобный повод – держать на границе с Беларусью группировку войск.

Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):

Говорить о захвате Чернобыльской атомной электростанции может только человек, у которого отсутствует трезвое мышление и здравый смысл. И делается это, на мой взгляд, только из-за того, что Украина попыталась захватить Курскую атомную электростанцию, у нее не получилось. Украина пытается обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. Что касается Курской атомной электростанции, то Украина обстреливала ее с помощью крылатых ракет, а Запорожскую – с помощью реактивных систем залпового огня. Использовались ракеты, мы знаем эти примеры, поэтому Украине нужно просто прикрыть те действия, которые она готовится предпринять. А на мой взгляд, Украина готовится создать или создает грязную атомную бомбу. И вот ей нужен мотив, ей нужно обоснование для применения этой грязной атомной бомбы.