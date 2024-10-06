Посол КНР: Китай будет и впредь поддерживать путь развития, выбранный Беларусью

На неделе главы зарубежных дипмиссий вручили Президенту верительные грамоты. Среди них представители 9 стран. В том числе Казахстана, Сербии, Алжира, Кувейта. Новый посол и у Китая. Он вступает в должность в знаковый момент – на неделе в КНР отмечали 75-летие со дня провозглашения Китайской Народной Республики. Дипломат буквально с первых минут общения с главой государства заверил, что и наши двусторонние отношения будут иметь долгую и прочную историю.
Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Под вашим руководством постоянно углубляется китайско-белорусское всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. Китай высоко оценивает, что белорусы всегда оказывают нам решительную поддержку в ключевых вопросах, касающихся коренных интересов Китая. КНР в свою очередь будет и впредь поддерживать путь развития, выбранный Беларусью в соответствии со своими национальными особенностями. Поддерживать усилия белорусского правительства, направленные на защиту своего государственного суверенитета, государственной независимости и территориальной целостности.