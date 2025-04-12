На что повлияют положения Директивы №11 – обсудят в «Большом городе»

Законодательство меняется для улучшения качества жизни белорусов. Директива №11, подписанная главой государства – стратегический документ. Дисциплины теперь станет еще больше, а бюрократию сведут к нулю. Какие еще изменения ожидаются – обсудят гости программы «Большой город». Смотрите ток-шоу 13 апреля в 10.00.

Больше дисциплины – меньше бюрократии! Система органов власти и управления будет функционировать по-новому. Как на это повлияют положения Директивы №11?

Директива направлена на систематизацию взаимодействия различного рода структур. Как будут взаимодействовать министерства, ведомства, чтобы не было пересечения функций. Цифровизация, уменьшение документов оборота бумажного.

Задача для каждого – это максимальная концентрация для того, чтобы не потерять все наши достижения, для того, чтобы увеличить развитие, дальнейшее продвижение Республики Беларусь абсолютно в разных областях.

Спрос к руководителям будет повышен. Не станет ли это барьером для молодых и амбициозных управленцев?