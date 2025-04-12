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На что повлияют положения Директивы №11 – обсудят в «Большом городе»

12 апреля 2025 12:02
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Законодательство меняется для улучшения качества жизни белорусов. Директива №11, подписанная главой государства – стратегический документ. Дисциплины теперь станет еще больше, а бюрократию сведут к нулю. Какие еще изменения ожидаются – обсудят гости программы «Большой город». Смотрите ток-шоу 13 апреля в 10.00.

На что повлияют положения Директивы №11 – обсудят в «Большом городе»-2

Больше дисциплины – меньше бюрократии! Система органов власти и управления будет функционировать по-новому. Как на это повлияют положения Директивы №11? 

На что повлияют положения Директивы №11 – обсудят в «Большом городе»-4

Директива направлена на систематизацию взаимодействия различного рода структур. Как будут взаимодействовать министерства, ведомства, чтобы не было пересечения функций. Цифровизация, уменьшение документов оборота бумажного. 

На что повлияют положения Директивы №11 – обсудят в «Большом городе»-6

Задача для каждого – это максимальная концентрация для того, чтобы не потерять все наши достижения, для того, чтобы увеличить развитие, дальнейшее продвижение Республики Беларусь абсолютно в разных областях. 

Спрос к руководителям будет повышен. Не станет ли это барьером для молодых и амбициозных управленцев? 

На что повлияют положения Директивы №11 – обсудят в «Большом городе»-8

Ответственность для настоящего руководителя – это дополнительный символ реализовать себя, свои навыки, знания. 

Белорусская власть должна эффективно работать на всех уровнях. Это не новый тезис. Он отработан годами с момента обретения независимости. Почему появилась необходимость систематизации процессов, которые влияют на качество жизни каждого из нас? 

Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье в 10.00.

# Государственная политика

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