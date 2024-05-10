Что нового будет на фестивале «Большая бард-рыбалка» в 2024-м? Пообщались с директором

Отличная новость для мужчин – теперь вы можете поехать на рыбалку на целых три дня и не переживать, что дома вас неправильно поймут. Музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка» пройдет по традиции на берегах Чигиринского водохранилища в Быховском районе с 26 по 28 июля. Настоящий подарок для любителей отдохнуть на природе и порыбачить. Об этом поговорили с гостем.

Сергей Кулягин, автор-исполнитель, директор музыкального фестиваля «Большая бард-рыбалка»:

Мы стараемся на фестивале «Большая бард-рыбалка» не только делать развлекательную программу, у нас много молодежи приезжает, люди приезжают семьями, стараемся делать воспитательный аспект, патриотическую программу.

В этом году у нас будет большой проект совместно с издательским домом «Беларусь сегодня», это будет выставочный проект патриотического характера «Обелиски великого подвига». Будет выставка, на которой будут представлены наши знаковые объекты, как национальные, так и региональные, локальные. Мы планируем в рамках этого проекта выехать с делегацией с возложением цветов на один из памятных объектов в Могилевской области.

Также мы готовим концерт, символично, что в этом году отмечается еще столетие Булата Шалвовича Окуджавы. Будем делать концерт, посвященный столетию этого великого гения.