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Что нового будет на фестивале «Большая бард-рыбалка» в 2024-м? Пообщались с директором

10 мая 2024 11:02
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Отличная новость для мужчин – теперь вы можете поехать на рыбалку на целых три дня и не переживать, что дома вас неправильно поймут. Музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка» пройдет по традиции на берегах Чигиринского водохранилища в Быховском районе с 26 по 28 июля. Настоящий подарок для любителей отдохнуть на природе и порыбачить. Об этом поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Кулягин, автор-исполнитель, директор музыкального фестиваля «Большая бард-рыбалка».

Что нового будет на фестивале «Большая бард-рыбалка» в 2024-м? Пообщались с директором -1

Сергей Кулягин, автор-исполнитель, директор музыкального фестиваля «Большая бард-рыбалка»:
Мы стараемся на фестивале «Большая бард-рыбалка» не только делать развлекательную программу, у нас много молодежи приезжает, люди приезжают семьями, стараемся делать воспитательный аспект, патриотическую программу.

В этом году у нас будет большой проект совместно с издательским домом «Беларусь сегодня», это будет выставочный проект патриотического характера «Обелиски великого подвига». Будет выставка, на которой будут представлены наши знаковые объекты, как национальные, так и региональные, локальные. Мы планируем в рамках этого проекта выехать с делегацией с возложением цветов на один из памятных объектов в Могилевской области.

Также мы готовим концерт, символично, что в этом году отмечается еще столетие Булата Шалвовича Окуджавы. Будем делать концерт, посвященный столетию этого великого гения.

Подробности в видео.

# Фестиваль # общество # Сергей Кулягин # Александр Меженный # Александра Каштанова # Екатерина Яцкевич

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