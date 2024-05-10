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На ВДНХ в Москве презентуют потенциал Гомельской области

10 мая 2024 10:48
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Гомельская область презентовала свой потенциал на ВДНХ в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная экспозиция развернулась в белорусском павильоне. Увидеть главные достижения промышленности и культуры региона гости смогут до 13 мая.

На ВДНХ в Москве презентуют потенциал Гомельской области-1

Основой своей презентации Гомельщина сделала промышленный, а также культурный и туристический кластеры. Двухстороннее сотрудничество с главным торговым партнером – российскими регионами – уже включает около 40 договоров. Во время торжественного открытия экспозиции на ВДНХ было подписано еще несколько документов.

На ВДНХ в Москве презентуют потенциал Гомельской области-4

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
С учетом нового витка межрегионального сотрудничества, который дает крепость нашего Союзного государства, мы сегодня представили в презентации все наши сильные стороны, наши бренды. А фактический объем продукции, которая на Гомельщине выпускается, – 60 %, продается в 119 стран мира.

На ВДНХ в Москве презентуют потенциал Гомельской области-7

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
На Гомельщину взглянули совершенно другими глазами. Никто не ожидал, конечно, в первую очередь такого разнообразия экономических проектов, такого большого потенциала Гомельщины именно в сфере экономики, потому что фактически все ключевые отрасли в той или иной мере представлены в этом регионе. И, мне кажется, он свой природный, географический потенциал использует достаточно хорошо.

Напомним, выставка организована в рамках дней областей Беларуси, которые по инициативе Александра Лукашенко проводятся на ВДНХ с начала 2024 года. Гомельщина демонстрирует свой потенциал пятой – после Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей.

# Беларусь-Россия # общество # Дмитрий Крутой # Иван Крупко

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