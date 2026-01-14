Новые изменения для ИП. Что нового ждёт в вопросах социальных выплат?

Что нового нас ждет в вопросах социальных выплат? В Беларуси вступили в силу изменения в порядке расчета пособий по временной нетрудоспособности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нововведения, действующие с 8 января, коснулись многих категорий граждан, но особенно заметными они стали для индивидуальных предпринимателей.
Социальная защита для малого бизнеса стала доступнее. Раньше для получения выплат по болезни предпринимателю необходимо было отработать не менее 183 дней в году. Теперь этот временной порог отменен. Право на пособие теперь зависит исключительно от факта уплаты взносов в ФСЗН за прошлый год.
Екатерина Лихачева, первый заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Начиная с 8 января текущего года немножко изменился порядок расчета по временной нетрудоспособности. Индивидуальные предприниматели также имеют право на расчет пособий по временной нетрудоспособности. Для расчета берется предыдущий год и сумма уплаченных взносов. То есть сумму уплаченных взносов мы делим на количество календарных дней, из них рассчитываем средний заработок и выплачиваем пособие.
Как рассчитывалось пособие до 8 января? Для того, чтобы было право на пособие, должно было быть осуществление деятельности не менее 183 календарных дней. Эта норма ушла.
Такой механизм позволяет обеспечить равные права на социальные гарантии для всех работающих граждан, независимо от формы занятости. Обновленный порядок делает систему страхования более гибкой и ориентированной на поддержку бизнеса.