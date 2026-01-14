Новые изменения для ИП. Что нового ждёт в вопросах социальных выплат?

Что нового нас ждет в вопросах социальных выплат? В Беларуси вступили в силу изменения в порядке расчета пособий по временной нетрудоспособности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведения, действующие с 8 января, коснулись многих категорий граждан, но особенно заметными они стали для индивидуальных предпринимателей.

Социальная защита для малого бизнеса стала доступнее. Раньше для получения выплат по болезни предпринимателю необходимо было отработать не менее 183 дней в году. Теперь этот временной порог отменен. Право на пособие теперь зависит исключительно от факта уплаты взносов в ФСЗН за прошлый год.