Точный почасовой прогноз погоды на 10 суток – над чем ещё работают в Институте природопользования НАН

Как известно, кто предупрежден, тот вооружен. Чтобы температурные изменения не свалились как снег на голову, в Беларуси будут использованы новые технологии. В Институте природопользования Национальной академии наук идет работа над собственной системой среднесрочного прогнозирования погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследования планируют завершить в 2027 году. Благодаря разработке Белгидромет сможет прогнозировать погоду по каждому часу на 10-суточный период. Информация станет более точной и детализированной. О разработках, которые помогут узнать погоду не только в доме – Глеб Прокофьев.

Точный почасовой прогноз погоды на срок до 10 дней станет реальностью благодаря белорусским ученым. В Институте природопользования разрабатывается новый проект, посвященный среднесрочному прогнозированию. Внедрение этой технологии позволит значительно повысить точность измерений показателей, таких как температура воздуха, скорость и направление ветра, вероятность облачности и осадков. Помогать метеорологам будет искусственный интеллект.

Ксения Юдыцкая, младший научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси:

На этой картинке мы видим ретроспективные прогнозы различных моделей для станции Минск-Уручье. Мы наблюдаем за показаниями станции и за данными моделей на протяжении 20 дней. И эти 20 дней составляют обучающую выборку для подбора коэффициентов, с которыми мы будем использовать показания моделей для дальнейшего прогноза. Здесь мы видим уже готовый прогноз, который мы составили с применением тех коэффициентов, которые получили в процессе обучения.

Знают в Институте природопользования и как изменится климат в Беларуси. Результаты пятилетних исследований помогают спрогнозировать ряд показателей до 2050 года – это температура, продолжительность вегетации, даты заморозков и не только. Такая информация будет полезной для различных отраслей экономики.

Сергей Лысенко, директор Института природопользования НАН Беларуси:

Например, по нашим расчетам, с 2027 по 2032-2034 годы ожидаются достаточно сильные засухи летние. То есть с 2028 по 2034 мы ожидаем новую фазу засух в июне, это важный для сельского хозяйства месяц. Так вот сейчас мы опять переходим в новую фазу таких засух, и к этому надо быть тоже готовым, предпринимать некоторые меры по, может быть, уже планированию выращивания более теплолюбивых, жароустойчивых засухоустойчивых культур.

Комплексные научные исследования в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и геоэкологии. Все это дело рук и мозгового штурма сотрудников института. Одна из новейших разработок – получение активированного угля из погребенной древесины. Это сырье ученые «нашли» в болотах под слоем торфа. Сейчас его исследуют в лаборатории. Первую партию апробируют в ближайшее время на производстве.