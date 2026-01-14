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В Беларуси утверждена госпрограмма «АПК будущего» на 2026-2030 годы

14 января 2026 16:52
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В ближайшие годы основной трек экономического развития Беларуси будут определять современные технологии. А это залог конкурентоспособности нашей продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В этом тренде, безусловно, и одна из флагманских отраслей нашей экспортоориентированной экономики – сельское хозяйство. А утвержденная госпрограмма «АПК будущего» – по сути «дорожная карта» для всех, кто занят в отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из ключевых направлений, на которое обратил внимание и Президент на заседании Всебелорусского народного собрания – развитие технологий точного земледелия. И вот целый ряд хозяйств страны уже идут по этому пути. Остальные, очевидно, на очереди.

Итак, как цифра помогает выращивать хлеб – репортаж Кристины Протосовицкой.

В Беларуси утверждена госпрограмма «АПК будущего» на 2026-2030 годы-2

Проверено на себе. Разработки тестируют в виртуальной реальности. Цифровой полигон, который в точности повторяет контур полей и кабину трактора, позволяет «обкатать» программное обеспечение, а в будущем – обучать персонал – от механизаторов до агрономов.

В лаборатории Брестского технического университета совместно с IT-компанией программисты создают единую систему технологий точного земледелия – от автоматизации до учета полей и прогнозирования урожайности.

В Беларуси утверждена госпрограмма «АПК будущего» на 2026-2030 годы-4

София Прохорова, инженер-системотехник лаборатории цифрового инжиниринга и АПК БРГТУ:
Мы берем какой-то сельскохозяйственный агрегат, создаем для него систему, с помощью которой происходит управление например высевом. Это уменьшает количество зерна, которое сеется. Мы нацелены на минимизацию человеческого фактора для исключения ошибок. У нас в планах автоматизация и распределителя минеральных удобрений и автоматизация сеялки точного высева.

На выходе аграрии получат единую систему. Пока одни разработчики думают над оснащением техники датчиками и программой управления, другие – цифровой средой агронома – оцифровывают поля, весь автопарк и каждый агрегат, ведут автоматический учет семян, удобрений и топлива, навигации техники.

В Беларуси утверждена госпрограмма «АПК будущего» на 2026-2030 годы-6

Сегодня в Беларуси выстроили систему для будущего внедрения технологий точного земледелия. В колледжах созданы учебные комплексы, а вузы специализируется на основных инструментах – системы комплексного прогнозирования, технических средствах, программном обеспечении.

В Беларуси утверждена госпрограмма «АПК будущего» на 2026-2030 годы-8

Николай Шешко, начальник научно-исследовательской части БРГТУ:
Конечно, ключевой показатель – это эффективность. Ничто не делается ради картинок, а делается за счет того, чтобы достичь более высокой продуктивности, снизить трудозатраты, повысить надежность получаемого урожая. На что в общем-то и нацелены основные принципы точного земледелия.

К 2030 году предполагается что не менее 40 % хозяйств будут применять цифровую платформу точного земледелия. Это касается и оснащения техники необходимым оборудованием. Впрочем, отдельные элементы системы уже активно внедряются порядка в 200 хозяйствах страны.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # Предприятия Беларуси

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