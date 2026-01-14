В Беларуси утверждена госпрограмма «АПК будущего» на 2026-2030 годы

В ближайшие годы основной трек экономического развития Беларуси будут определять современные технологии. А это залог конкурентоспособности нашей продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В этом тренде, безусловно, и одна из флагманских отраслей нашей экспортоориентированной экономики – сельское хозяйство. А утвержденная госпрограмма «АПК будущего» – по сути «дорожная карта» для всех, кто занят в отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из ключевых направлений, на которое обратил внимание и Президент на заседании Всебелорусского народного собрания – развитие технологий точного земледелия. И вот целый ряд хозяйств страны уже идут по этому пути. Остальные, очевидно, на очереди.