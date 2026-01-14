В Беларуси утверждена госпрограмма «АПК будущего» на 2026-2030 годы
В ближайшие годы основной трек экономического развития Беларуси будут определять современные технологии. А это залог конкурентоспособности нашей продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
В этом тренде, безусловно, и одна из флагманских отраслей нашей экспортоориентированной экономики – сельское хозяйство. А утвержденная госпрограмма «АПК будущего» – по сути «дорожная карта» для всех, кто занят в отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из ключевых направлений, на которое обратил внимание и Президент на заседании Всебелорусского народного собрания – развитие технологий точного земледелия. И вот целый ряд хозяйств страны уже идут по этому пути. Остальные, очевидно, на очереди.
Итак, как цифра помогает выращивать хлеб – репортаж Кристины Протосовицкой.
Проверено на себе. Разработки тестируют в виртуальной реальности. Цифровой полигон, который в точности повторяет контур полей и кабину трактора, позволяет «обкатать» программное обеспечение, а в будущем – обучать персонал – от механизаторов до агрономов.
В лаборатории Брестского технического университета совместно с IT-компанией программисты создают единую систему технологий точного земледелия – от автоматизации до учета полей и прогнозирования урожайности.
София Прохорова, инженер-системотехник лаборатории цифрового инжиниринга и АПК БРГТУ:
Мы берем какой-то сельскохозяйственный агрегат, создаем для него систему, с помощью которой происходит управление например высевом. Это уменьшает количество зерна, которое сеется. Мы нацелены на минимизацию человеческого фактора для исключения ошибок. У нас в планах автоматизация и распределителя минеральных удобрений и автоматизация сеялки точного высева.
На выходе аграрии получат единую систему. Пока одни разработчики думают над оснащением техники датчиками и программой управления, другие – цифровой средой агронома – оцифровывают поля, весь автопарк и каждый агрегат, ведут автоматический учет семян, удобрений и топлива, навигации техники.
Сегодня в Беларуси выстроили систему для будущего внедрения технологий точного земледелия. В колледжах созданы учебные комплексы, а вузы специализируется на основных инструментах – системы комплексного прогнозирования, технических средствах, программном обеспечении.
Николай Шешко, начальник научно-исследовательской части БРГТУ:
Конечно, ключевой показатель – это эффективность. Ничто не делается ради картинок, а делается за счет того, чтобы достичь более высокой продуктивности, снизить трудозатраты, повысить надежность получаемого урожая. На что в общем-то и нацелены основные принципы точного земледелия.
К 2030 году предполагается что не менее 40 % хозяйств будут применять цифровую платформу точного земледелия. Это касается и оснащения техники необходимым оборудованием. Впрочем, отдельные элементы системы уже активно внедряются порядка в 200 хозяйствах страны.
Подробности в видео.