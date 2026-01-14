От повара до гончара – как школьники осваивают рабочие профессии

Вместе с аттестатом – свидетельство о квалификации. В Беларуси более 33 тысяч старшеклассников сегодня не просто посещают уроки труда, а осваивают полноценные рабочие профессии. Программа охватывает почти сотню специальностей: от поваров и швей до каменщиков и печников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насколько эффективна такая подготовка и где школьники оттачивают мастерство – в нашем материале.

Для учащихся базовых классов школьное расписание – не только физика и литература. Один раз в неделю учебные кабинеты они меняют на производственные цеха и мастерские. Всего более 33 тысяч старшеклассников по всей стране осваивают рабочие профессии. Выбор впечатляет: от повара и швеи до гончара. Около 63 % всех учащихся базовых классов осваивают специальности в учреждениях профессионального образования. Практическая реализация этого образовательного маршрута имеет свои особенности.

Екатерина Студент, заведующий отделением Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н.А. Кедышко:

В августе месяце мы берем сведения со школ о количестве учащихся 10-х базовых классов. Исходя из этого формируем группы. Исходя из перечня, который указывает в приказе Министерство образования мы выбираем те профессии, на которые у нас есть материально-техническая база и педагогические кадры.

Наталья Слепян, директор ГУО «Средняя школа №53 Минска имени дважды Героя Советского Союза Л.И. Беды»:

Специальностей очень много. Ребята выбирают самостоятельно. И очень радостно, что многие из них связывают свою жизнь с этой специальностью. И даже, если не связывают. Всегда эта специальность помогает им в будущей жизни. Перечень профессий ежегодно обновляется с учетом запросов реального сектора экономики. С сентября 2025 года список расширен до 95 специальностей. Среди них – каменщик, печник, плотник, повар, швея, штукатур и многие другие. Примечательно, что теперь предусмотрена возможность обучения сразу по двум рабочим профессиям.