Деликатесы прямиком с севера! Новая точка с ярмаркой рыбы открывается в Мозыре

Отличная новость для всех любителей рыбных деликатесов! Впервые передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» начинает работу в Мозыре с 15 по 21 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отличная новость для всех любителей рыбных деликатесов! Впервые передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» начинает работу в Мозыре с 15 по 21 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ассортимент впечатляет, более 30 видов дикой рыбы. Все самое свежее и отборное. Что еще важно – перед покупкой можно продегустировать продукцию.
Выбор, конечно, очень большой и впечатляющий. Рыба очень достойная, вкусная.
Я приехала только попробовать, что такое дикий лосось по рекомендации моей знакомой, которая пробовала, говорила, очень вкусная рыба.
Гостей ждут в желтой палатке около торгового центра «СМАК» по адресу улица Мира, 9 с 10:00 до 18:00.
*На правах рекламы.