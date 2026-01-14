Деликатесы прямиком с севера! Новая точка с ярмаркой рыбы открывается в Мозыре

Отличная новость для всех любителей рыбных деликатесов! Впервые передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» начинает работу в Мозыре с 15 по 21 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ассортимент впечатляет, более 30 видов дикой рыбы. Все самое свежее и отборное. Что еще важно – перед покупкой можно продегустировать продукцию.

Выбор, конечно, очень большой и впечатляющий. Рыба очень достойная, вкусная.

Я приехала только попробовать, что такое дикий лосось по рекомендации моей знакомой, которая пробовала, говорила, очень вкусная рыба.