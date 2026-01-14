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Деликатесы прямиком с севера! Новая точка с ярмаркой рыбы открывается в Мозыре

14 января 2026 17:19
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Отличная новость для всех любителей рыбных деликатесов! Впервые передвижной магазин «Дикая рыба северных морей» начинает работу в Мозыре с 15 по 21 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деликатесы прямиком с севера! Новая точка с ярмаркой рыбы открывается в Мозыре-2

Ассортимент впечатляет, более 30 видов дикой рыбы. Все самое свежее и отборное. Что еще важно – перед покупкой можно продегустировать продукцию.

Деликатесы прямиком с севера! Новая точка с ярмаркой рыбы открывается в Мозыре-4

Выбор, конечно, очень большой и впечатляющий. Рыба очень достойная, вкусная.

Деликатесы прямиком с севера! Новая точка с ярмаркой рыбы открывается в Мозыре-6

Я приехала только попробовать, что такое дикий лосось по рекомендации моей знакомой, которая пробовала, говорила, очень вкусная рыба.

Деликатесы прямиком с севера! Новая точка с ярмаркой рыбы открывается в Мозыре-8

Гостей ждут в желтой палатке около торгового центра «СМАК» по адресу улица Мира, 9 с 10:00 до 18:00.

*На правах рекламы.

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