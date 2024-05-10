Боролся с бандеровцами во время войны, награждён медалью «За боевые заслуги». «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.
Панин Михаил Иванович участвовал в боях на Воронежском фронте в районе с. Гибарево, Кочетовка, ст. Масловка, Головино, Вишнево Курской области.
25.02.1943 года в боевых порядках 605-го стрелкового полка 1-го стрелкового батальона роты ПТР участвовал в прорыве обороны немцев у с. Мирополье Курской области. Показал себя на фронте выдержанным, хладнокровным воином при совершении разведки.
Во время прорыва обороны и взятии с. Мирополье был ранен осколком в левую голень, затем был эвакуирован в тыл на лечение. После трехмесячного лечения зачислен в 218-й отдельный стрелковый батальон 24-й стрелковой бригады внутренних войск НКВД Украинского округа.
Красноармеец Панин был дисциплинированным, исполнительным бойцом. Участвуя в борьбе с бандами УПА в Ровенской области, показал себя храбрым и решительным бойцом. Удостоен правительственной наградой – медалью «За отвагу».
В мае 1945 года далеко не для всех жителей СССР наступило мирное время. Панин Михаил Иванович участвовал в борьбе с бандами УПА в Ровенской области, более известных в народе как бандеровцы. Для Михаила Ивановича боевые действия закончились в августе 1945 года, спустя три месяца после разгрома фашистской Германии.
Показал себя мужественным, отважным и решительным воином. Имеет медаль «За боевые заслуги».
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