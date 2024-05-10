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Боролся с бандеровцами во время войны, награждён медалью «За боевые заслуги». «Незабытые истории»

10 мая 2024 10:58
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.

Панин Михаил Иванович участвовал в боях на Воронежском фронте в районе с. Гибарево, Кочетовка, ст. Масловка, Головино, Вишнево Курской области.

Боролся с бандеровцами во время войны, награждён медалью «За боевые заслуги». «Незабытые истории»-1

25.02.1943 года в боевых порядках 605-го стрелкового полка 1-го стрелкового батальона роты ПТР участвовал в прорыве обороны немцев у с. Мирополье Курской области. Показал себя на фронте выдержанным, хладнокровным воином при совершении разведки.

Во время прорыва обороны и взятии с. Мирополье был ранен осколком в левую голень, затем был эвакуирован в тыл на лечение. После трехмесячного лечения зачислен в 218-й отдельный стрелковый батальон 24-й стрелковой бригады внутренних войск НКВД Украинского округа.

Красноармеец Панин был дисциплинированным, исполнительным бойцом. Участвуя в борьбе с бандами УПА в Ровенской области, показал себя храбрым и решительным бойцом. Удостоен правительственной наградой – медалью «За отвагу».

Боролся с бандеровцами во время войны, награждён медалью «За боевые заслуги». «Незабытые истории»-4

В мае 1945 года далеко не для всех жителей СССР наступило мирное время. Панин Михаил Иванович участвовал в борьбе с бандами УПА в Ровенской области, более известных в народе как бандеровцы. Для Михаила Ивановича боевые действия закончились в августе 1945 года, спустя три месяца после разгрома фашистской Германии.

Показал себя мужественным, отважным и решительным воином. Имеет медаль «За боевые заслуги».

Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!

# Великая Отечественная война # общество

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