Боролся с бандеровцами во время войны, награждён медалью «За боевые заслуги». «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Панин Михаил Иванович участвовал в боях на Воронежском фронте в районе с. Гибарево, Кочетовка, ст. Масловка, Головино, Вишнево Курской области.

25.02.1943 года в боевых порядках 605-го стрелкового полка 1-го стрелкового батальона роты ПТР участвовал в прорыве обороны немцев у с. Мирополье Курской области. Показал себя на фронте выдержанным, хладнокровным воином при совершении разведки. Во время прорыва обороны и взятии с. Мирополье был ранен осколком в левую голень, затем был эвакуирован в тыл на лечение. После трехмесячного лечения зачислен в 218-й отдельный стрелковый батальон 24-й стрелковой бригады внутренних войск НКВД Украинского округа. Красноармеец Панин был дисциплинированным, исполнительным бойцом. Участвуя в борьбе с бандами УПА в Ровенской области, показал себя храбрым и решительным бойцом. Удостоен правительственной наградой – медалью «За отвагу».