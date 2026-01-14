Переговоры протестующих греческих фермеров с премьер-министром провалились

Фермеры Греции недовольны действиями, вернее бездействием правительства по спасению сельского хозяйства страны. В знак протеста они продолжают перекрывать дороги, а теперь еще взяли в осаду и погранпереходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их требования не изменились с ноября 2025 года, когда начались общенациональные забастовки.

Греческие сельхозпроизводители намерены добиться от властей выплат субсидий ЕС, компенсаций из-за роста производственных расходов и убытков от непогоды, а также выступают против торговых соглашений ЕС со странами южной Америки, которое сделает продукцию греческих хозяйств неконкурентоспособными. Это противостояние между фермерами и властями усиливается с каждым днем. Для того, чтобы сбавить градус накала страстей, на переговоры с протестующими внезапно согласился премьер страны. И это после долгих уговоров фермеров. Но, к сожалению, диалога не получилось. Глава кабмина не стал долго выслушивать людей, которые кормят Грецию.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции:

Правительство исчерпало возможности, оказывая фермерам беспрецедентную поддержку. Оно также исчерпало пределы своего понимания сектора, который оно поддерживало годами. Мы не потерпим шантажа и незаконных действий.