Переговоры протестующих греческих фермеров с премьер-министром провалились
Фермеры Греции недовольны действиями, вернее бездействием правительства по спасению сельского хозяйства страны. В знак протеста они продолжают перекрывать дороги, а теперь еще взяли в осаду и погранпереходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их требования не изменились с ноября 2025 года, когда начались общенациональные забастовки.
Греческие сельхозпроизводители намерены добиться от властей выплат субсидий ЕС, компенсаций из-за роста производственных расходов и убытков от непогоды, а также выступают против торговых соглашений ЕС со странами южной Америки, которое сделает продукцию греческих хозяйств неконкурентоспособными.
Это противостояние между фермерами и властями усиливается с каждым днем. Для того, чтобы сбавить градус накала страстей, на переговоры с протестующими внезапно согласился премьер страны. И это после долгих уговоров фермеров. Но, к сожалению, диалога не получилось. Глава кабмина не стал долго выслушивать людей, которые кормят Грецию.
Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции:
Правительство исчерпало возможности, оказывая фермерам беспрецедентную поддержку. Оно также исчерпало пределы своего понимания сектора, который оно поддерживало годами. Мы не потерпим шантажа и незаконных действий.
Стергиос Ликулис, представитель фермеров:
Мы не можем решить проблемы сельскохозяйственного сектора за один час, это оскорбление для фермеров. Нельзя устанавливать временные рамки, мы не можем обсуждать проблемы, которые существуют уже 40 лет, в промежутке между часом и тремя часами дня, это невозможно, это означает, что правительство и не хотело их обсуждать и не хотело слышать правды.
После провала переговоров новая колонна тракторов выдвинулась в сторону портов, тоннелей и погранпереходов. Фермерские союзы пригрозили, что акции протеста приобретут более широкий размах. Они не марены прекращать борьбу за свое выживание.