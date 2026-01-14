В Турции появились дешёвые магазины с продуктами с истекающим сроком годности

Постоянно растущая инфляция в Турции привела к созданию весьма необычного бизнеса, возможно даже с душком. Там появляются магазины, которые торгуют продуктами не первой свежести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они даже объединились в большую сеть под красноречивым названием «съедобные». На их полках большой выбор мясной, молочной и другой продукции с истекающим сроком годности. Из-за чего цены на нее намного ниже, чем в обычных торговых точках. И этот бизнес-проект оказался более чем успешным.

Магазины пользуются популярностью, так как ориентированы в основном на людей, чья покупательная способность из-за дороговизны жизни очень снизилась. Как заявили в руководстве торговой сети, основные их клиенты не нищие, а граждане со средним доходом и офисные работники. К концу 2026 года планируется открыть несколько десятков таких магазинов при поддержке частных инвесторов.