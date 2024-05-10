Со слезами и улыбками на лицах – как белорусы встретили День Победы? Самые яркие моменты

С цветами и флагами в руках, со слезами и улыбками на лицах, с гордостью и благодарностью в сердце – белорусы встретили День Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нас этот праздник, без преувеличения, один из самых значимых. Символ стойкости и мужества, героического подвига, непоколебимой преданности родной земле.

Чтобы сегодня быть свободной, развивающейся, мирной страной, Беларусь заплатила ужасающую цену: тысячи городов, сел и деревень превратились в пепел, людей убивали, угоняли в лагеря, подвергали немыслимым пыткам. Наша земля пропиталась кровью и слезами. Каждая семья оплакивала родных и близких, которые так и не вернулись с поля боя. Жизнь каждого третьего белоруса оборвалась в 1940-е годы.