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Со слезами и улыбками на лицах – как белорусы встретили День Победы? Самые яркие моменты

10 мая 2024 10:34
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С цветами и флагами в руках, со слезами и улыбками на лицах, с гордостью и благодарностью в сердце – белорусы встретили День Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для нас этот праздник, без преувеличения, один из самых значимых. Символ стойкости и мужества, героического подвига, непоколебимой преданности родной земле.

Со слезами и улыбками на лицах – как белорусы встретили День Победы? Самые яркие моменты-1

Чтобы сегодня быть свободной, развивающейся, мирной страной, Беларусь заплатила ужасающую цену: тысячи городов, сел и деревень превратились в пепел, людей убивали, угоняли в лагеря, подвергали немыслимым пыткам. Наша земля пропиталась кровью и слезами. Каждая семья оплакивала родных и близких, которые так и не вернулись с поля боя. Жизнь каждого третьего белоруса оборвалась в 1940-е годы.

Со слезами и улыбками на лицах – как белорусы встретили День Победы? Самые яркие моменты-4

Со слезами и улыбками на лицах – как белорусы встретили День Победы? Самые яркие моменты-6

И эта жертва, которую наши доблестные предки заплатили за свободу и независимость, не забыта, как не забыты их имена. Они звучат повсюду в названиях улиц и государственных учреждений, в песнях, книгах и фильмах. Они выбиты в граните навечно. Величественные мемориалы и обелиски в праздничный день утопали в цветах. Целыми семьями приходили поклониться павшим героям, передавая эстафету памяти молодым поколениям, а вместе с ней и обещание: сохранять историческую правду, чтобы никогда подобное не повторилось. Праздник масштабно встречали во всех уголках страны. Концерты, выставки, интерактивные площадки, тематические локации, реконструкции.

Собрали для вас самые яркие моменты праздника в нашем видеосюжете.

# День Победы # общество

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