ГАИ проводит акцию «Добрая дорога детства». Напомнят школьникам правила безопасности на дорогах

Новости Беларуси. Период школьных каникул – время беззаботное и веселое. Но не стоит забывать о безопасности. Одним из основных рисков является увеличение количества детей на дворовых территориях, а также отсутствие контроля со стороны взрослых, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Можно ваши документы? В связи с тем, что ухудшаются погодные условия, ухудшается видимость на дорогах, дарим фликер вашим детям. Смотрите аккуратно на дорогах, детям своим рассказывайте об опасности на дорогах.

В целях предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов столичная Госавтоинспекция проводит акцию под названием «Добрая дорога детства». Согласно ПДД, пешеход темное время суток должен обозначить себя световозвращающим элементом – фликером, а на авто должны быть включены фары, позволяющие своевременно обнаружить пешего участника дорожного движения.