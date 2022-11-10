ГАИ проводит акцию «Добрая дорога детства». Напомнят школьникам правила безопасности на дорогах
Новости Беларуси. Период школьных каникул – время беззаботное и веселое. Но не стоит забывать о безопасности. Одним из основных рисков является увеличение количества детей на дворовых территориях, а также отсутствие контроля со стороны взрослых, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Можно ваши документы? В связи с тем, что ухудшаются погодные условия, ухудшается видимость на дорогах, дарим фликер вашим детям. Смотрите аккуратно на дорогах, детям своим рассказывайте об опасности на дорогах.
В целях предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов столичная Госавтоинспекция проводит акцию под названием «Добрая дорога детства». Согласно ПДД, пешеход темное время суток должен обозначить себя световозвращающим элементом – фликером, а на авто должны быть включены фары, позволяющие своевременно обнаружить пешего участника дорожного движения.
Артем Терещенко, госавтоинспектор ОГАИ Центрального РУВД г. Минска:
Сотрудниками отдела ГАИ Центрального РУВД города Минска принято участие в мероприятии, которое проходит с 27 октября по 11 ноября. Проводятся разъяснительные беседы с учащимися учебных заведений о правилах поведения на дороге, также о популяризации световозвращающих элементов. Планируется посещать гимназии, школы Центрального района. Будем проводить беседы с водителями, будем напоминать им, как правильно пересекать перекрестки и пешеходные переходы.