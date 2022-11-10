Сделал фигурки животных и расписал стены. Этот минчанин украсил двор и подъезд

Новости Беларуси. Про 74-й дом на Брестской улице знает чуть ли не весь Октябрьский район. Вот уже 50 лет 79-летний минчанин делает этот мир лучше. Анатолий Бондаренко, человек с золотыми руками, создает настоящую сказку. Здесь вам и петух, указывающий направление ветра, и лебеди, и божьи коровки, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анатолий Бондаренко, минчанин:

Я начал с петуха. Он мне помогает, он показывает силу ветра, вижу, какая погода. Потом стал делать подставочки, ведерки разукрашивать. Потом нашел два бревнышка, разрезал их, сверху игрушки стоят. Когда дети идут в садик, из садика, им очень интересно. Особенно лебедь. Я взял глину, потом добавлял клей, он довольно крепкий, уже больше двух лет стоит. Я живу этим. Я читаю, где и как что сделать, чертеж нарисую. Где-то пенек нашел, где-то дерево кривое, чтобы ни у кого такого не было. Детали я сам выдумываю, вытачиваю, вырезаю. Я по резьбе мастер, по чеканке, сантехник, электрик и все остальное.

Без дела мастер не может провести ни дня: на создание мини-шедевров уходит много времени. Идеи Анатолий Николаевич черпает из интернета и журналов. Но, конечно, главной музой и человеком, который его во всем поддерживает, остается его любимая супруга. С которой, к слову, они вместе уже 50 лет.

Зинаида Бондаренко, минчанка:

Он сам по себе активный, добрый, целеустремленный, ему не сидится дома, ему надо что-то делать. Он без этого не может. мужчине всегда надо помочь, во всяком случае морально. Все, глядя на энтузиазм, поддерживают. Соседи поддерживают это, приходят и вместе с нами радуются.

Найти подъезд и даже квартиру мастера не составит никакого труда. Образцовая лестничная площадка с живыми цветами. Здесь бабочки, совы и солнце. Но останавливаться на достигнутом минчанин не собирается. Анатолий Бондаренко:

Это вся моя ручная работа, очень много ручной работы, музей настоящий. Я создаю для себя приятное и для людей, чтобы и люди были довольны, и я. Иногда, когда люди тебя похвалят, у тебя вдохновение. Есть стремление. У меня есть такая привычка: если я сделал что-то одно, то через неделю-две мне хочется что-то добавить. Характер такой.

Активный житель пользуется большим авторитетом у соседей, которые с теплом и благодарностью отзываются об увлечении Анатолия Николаевича. Скамейка возле дома уже давно стала излюбленным местом встречи и совместного времяпровождения.

Зоя Тумас, минчанка:

Анатолий Николаевич умелец, он красиво разукрасил подъезд после капитального ремонта, все красил, белил, рисунки сделал, сделал красивую территорию. Глядя на него, и соседи начинают так же делать, это все дает какую-то энергию, заряд людям. Мы относимся к этой его работе с большим уважением. Человек очень добрый, хороший.

Он всегда принимает участие в жизни двора, не пропускает субботники и буквально заражает своим примером окружающих. Анатолий Бондаренко:

Администрация Октябрьского района приехала, все посмотрела, сняли. А второй раз приехали уже с этой грамотой. Я не останавливаюсь на этом, пока живу, я буду работать. Не даром говорят, люди – это душа города. И каждый его видит по-своему.