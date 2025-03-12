Лукашенко о Минской книжной выставке-ярмарке: уникальное событие общественной, культурной и духовной жизни

Уникальное событие общественной, культурной и духовной жизни. Свои двери для гостей распахнула международная книжная ярмарка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствие участникам выставки и Международного симпозиума литераторов направил глава государства. Александр Лукашенко пожелал всем участникам и гостям выставки плодотворной работы и творческого вдохновения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Минская выставка-ярмарка, будучи уникальным событием общественной, культурной и духовной жизни Беларуси, имеет высокий международный статус и каждый год привлекает внимание тысяч людей. Убежден, традиционные встречи литераторов и любителей книги открывают новые горизонты для гуманитарного сотрудничества, сближения стран и народов.

Президент подчеркнул, что во все времена книга была и остается главным источником знаний, частью интеллектуального наследия предков и сегодня, в век информационных технологий, способствует укреплению единства народа и служит воспитанию лучших нравственных качеств у молодежи. Нынешний форум проходит в год 80-летия Великой Победы, и многие мероприятия и стенды выставки посвящены этому событию.