От экзоскелета до цифровизации отрасли! Форум «Здравоохранение Беларуси» проходит в Минске

Инновационные решения в области искусственного интеллекта для работы врачей и реабилитации пациентов. Медицина будущего представлена на форуме «Здравоохранение Беларуси», который открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инновационные решения в области искусственного интеллекта для работы врачей и реабилитации пациентов. Медицина будущего представлена на форуме «Здравоохранение Беларуси», который открылся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выставка собрала более 200 белорусских и зарубежных медицинских и фармацевтических компаний, а также разработчиков инновационных технологий. Участники представляют новейшие разработки, которые сделают нашу медицину еще более эффективной. Один из примеров – экзоскелет, который поможет пациентам встать на ноги. Благодаря такому оборудованию люди с врожденными неврологическими заболеваниями смогут научиться ходить снова, а дети с ДЦП впервые сделают уверенные шаги.
Павел Маркелов, директор медицинской компании:
Это оборудование, которое представлено здесь, сертифицировано в Республике Беларусь. Оно уже, некоторое из них, несколько лет применяется в нашей стране. И мы видим, что отзывы самые положительные. Надо сказать, что оборудование, подобное роботизированным системам, экзоскелетам, оно вообще является уникальным не только для Беларуси, но и для всего мира.
Белорусская медицина демонстрирует уверенную положительную динамику и качественное развитие. В приоритете – цифровизация отрасли: за последние два года внедрение телемедицинских решений и электронных медицинских карт увеличилось на 40%.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Работаем над тем, чтобы в максимально сжатые сроки каждый житель страны смог использовать и свой кабинет в рамках цифровизации, и ассортимент тех медицинских систем, которые он, человек, будет использовать в своем кабинете, был достаточно широк.
В программе форума насыщенная деловая программа: запланировано 45 конференций и специализированных семинаров. Эксперты и специалисты обсудят актуальные вопросы современной медицины: от внедрения искусственного интеллекта в диагностику до развития телемедицинских услуг и современных подходов к лечению различных заболеваний.