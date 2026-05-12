Лукашенко обсудил с министром обороны обновление командного состава

Глава государства предложил министру представить кандидатуры офицеров, с которыми тот готов решать задачи в текущих условиях. Еще одной темой встречи стали итоги недавней масштабной проверки войск. В Минобороны провели детальный разбор выявленных проблем. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь сознательно не скрывает слабые места, обнаруженные в ходе контрольных мероприятий. По мнению Президента, открытое признание недостатков – это не только честная позиция перед обществом, но и необходимый этап для качественного укрепления обороноспособности страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится. Руководство армии и прежде всего министр уделят самое серьезное внимание. Больше внимания будут уделять именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части, Вооруженные Силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай Бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все, поэтому тоже ничего не скрываем.

Но очень важный вопрос – кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек – беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. Это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. А потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших Вооруженных Силах и, прежде всего, в нашей армии.