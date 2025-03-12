Марков: главная задача книжной выставки-ярмарки – помочь человеку вернуться к книгам

Долгожданное событие для тысяч белорусов, которые вопреки реалиям времени все еще предпочитают читать «от корки до корки», а не листать гаджеты в поисках литературного контента. В Минске открылась Международная книжная выставка-ярмарка, в которой принимают участие более полутысячи экспонентов из двух десятков стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
Знаете, это клиповое мышление сегодня, к сожалению, делает человека примитивным. А ведь книга расширяет мировоззрение. Она позволяет человеку обрести мудрость. И самая главная задача такой выставки – эту мудрость привить, помочь человеку вернуться к книге, в первую очередь молодым людям.
Что можно увидеть, услышать и купить на Международной книжной выставке-ярмарке в Минске? Рассказываем.