Марков: главная задача книжной выставки-ярмарки – помочь человеку вернуться к книгам

Долгожданное событие для тысяч белорусов, которые вопреки реалиям времени все еще предпочитают читать «от корки до корки», а не листать гаджеты в поисках литературного контента. В Минске открылась Международная книжная выставка-ярмарка, в которой принимают участие более полутысячи экспонентов из двух десятков стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.