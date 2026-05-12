Рост цен на продукты питания в Беларуси замедлился

Индекс потребительских цен на товары и услуги по данным за апрель 2026 г. в сопоставлении с мартом 2026 г. составляет 100,8%, с декабрем 2025 г. – 102,5%. Соответствующие данные размещены на интернет-сайте Белстата.

Базовый индекс потребительских цен (без изменений цен на отдельные товары и услуги, на которые могут воздействовать факторы административного и сезонного характера), в апреле 2026 г. в сравнении с мартом 2026 г. составляет 100,4%, с декабрем 2025 г. – 101,7%.

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