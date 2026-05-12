«Скидки не будет». Лукашенко назначил нового гендиректора БМЗ

Лидер Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Александра Саковича генеральным директором БМЗ – управляющей компании холдинга «Белорусская металлургическая компания». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Ранее эту должность занимал Дмитрий Корчик.

До назначения Сакович возглавлял управление промышленной политики Аппарата Совета Министров, а также работал заместителем гендиректора БМЗ, поэтому хорошо знаком с предприятием.

Президент подчеркнул, что новому руководителю предстоит работать без поблажек и быстро включаться в управление заводом.

БМЗ входит в число крупнейших металлургических предприятий Беларуси и выпускает более 2,5 млн тонн металла в год.

Фото: president.gov.by