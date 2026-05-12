Прямой эфир

«Скидки не будет». Лукашенко назначил нового гендиректора БМЗ

12 мая 2026 10:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Скидки не будет». Лукашенко назначил нового гендиректора БМЗ-0

Лидер Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Александра Саковича генеральным директором БМЗ – управляющей компании холдинга «Белорусская металлургическая компания». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Ранее эту должность занимал Дмитрий Корчик.

До назначения Сакович возглавлял управление промышленной политики Аппарата Совета Министров, а также работал заместителем гендиректора БМЗ, поэтому хорошо знаком с предприятием.

Президент подчеркнул, что новому руководителю предстоит работать без поблажек и быстро включаться в управление заводом.

БМЗ входит в число крупнейших металлургических предприятий Беларуси и выпускает более 2,5 млн тонн металла в год.

Фото: president.gov.by

# Отставки и назначения в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
У Минска есть свой стиль – о Государственных символах в городском пространстве поговорили с экспертом
12 мая 2026 10:09

У Минска есть свой стиль – о Государственных символах в городском пространстве поговорили с экспертом

«Это наше, белорусское» – как к Государственным символам страны относятся за рубежом
12 мая 2026 10:04

«Это наше, белорусское» – как к Государственным символам страны относятся за рубежом

День Государственных символов – как прошло шествие с самым большим флагом Беларуси
12 мая 2026 09:58

День Государственных символов – как прошло шествие с самым большим флагом Беларуси

Какие смыслы зашифрованы в цветах Государственного флага Республики Беларусь – объяснил эксперт
12 мая 2026 09:53

Какие смыслы зашифрованы в цветах Государственного флага Республики Беларусь – объяснил эксперт

В центре Минска из-за строительства метро изменяется движение транспорта
12 мая 2026 09:29

В центре Минска из-за строительства метро изменяется движение транспорта

Научить петь можно любого! Светлана Стаценко рассказала, что важнее – талант или трудолюбие
12 мая 2026 09:28

Научить петь можно любого! Светлана Стаценко рассказала, что важнее – талант или трудолюбие

Как ухаживать за кожей вокруг глаз? Косметолог поделилась секретами, как сохранить молодость
12 мая 2026 08:54

Как ухаживать за кожей вокруг глаз? Косметолог поделилась секретами, как сохранить молодость

ГАИ проверяет соблюдение ПДД водителями минских автобусов
12 мая 2026 08:35

ГАИ проверяет соблюдение ПДД водителями минских автобусов

Уход за лежачими больными – что надо знать? Поговорили с врачом общей практики
12 мая 2026 08:28

Уход за лежачими больными – что надо знать? Поговорили с врачом общей практики

Авторская композиция! Группа «Малинки» исполнила песню «Взлетай»
12 мая 2026 08:21

Авторская композиция! Группа «Малинки» исполнила песню «Взлетай»

Акция «Я и моя семья – без сквернословия» проходит в Беларуси
12 мая 2026 08:15

Акция «Я и моя семья – без сквернословия» проходит в Беларуси

Форум «Здравоохранение Беларуси-2026» стартует в Минске
12 мая 2026 08:03

Форум «Здравоохранение Беларуси-2026» стартует в Минске