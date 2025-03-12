Талай: Основной закон Беларуси – это Конституция адекватного восприятия действительности

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Алексей Талай, член национальной паралимпийской сборной Беларуси по плаванию, мотивационный спикер:

Наша Конституция – это Конституция адекватного восприятия действительности. Это симбиоз поколений, симбиоз различных людей, возрастных групп, исходя из этого жизненного опыта, который, к сожалению, порой дается большой кровью.

И мы проработали по всем фронтам, дабы обеспечить задачу, поставленную главой государства Александром Григорьевичем Лукашенко, чтобы наша нация, наш многонациональный народ устоял на долгосрочную перспективу. Мы смогли выжить, несмотря ни на что.

Несмотря на давление этих шакалов, которые себя вообразили здесь абсолютными сюзеренами, которые будут царствовать и всем владеть. Нет. Мы, народ, наш лидер, наши силовики полны решимости отстоять право на жизнь. Наши же дети, дети Донбасса, Украины – им этого права эти фашисты не дали. Эти «демократы», которые сегодня кичатся...