Демократии в Америке уже нет, это отмечено многими авторитетными учёными – Сивец

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Демократии в Америке уже нет, это доктринально, на конституционном уровне отмечено многими авторитетными ведущими учеными. Речь идет о меритократии, а не демократии, то есть власти избранных. И отсюда эти выборщики, олигархические группы, которые, по большому счету, сегодня владеют политической властью в стране. Республика Беларусь и в своем Основном законе как раз впервые привнесла новую мысль представительной демократии, придав конституционный статус Всебелорусскому народному собранию.

И самое главное, не просто придав конституционный статус, а наполнив компетенцию, функционал Всебелорусского народного собрания такими определяющими для жизни нации, судьбы нации вещами, как преемственность поколения, гражданское согласие, определение стратегических направлений внутреннего и внешнего развития. Это новое слово в конституционном праве и в доктрине и теории конституционного права. И мы не просто это декларировали, мы сейчас это наполняем реальным содержанием.