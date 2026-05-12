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ГПК: за сутки лишь 20% фур от нормы пересекли границу с Польшей и Литвой

12 мая 2026 10:37
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ГПК: за сутки лишь 20% фур от нормы пересекли границу с Польшей и Литвой-0

За последние сутки Польша и Литва пропустили лишь около 20% грузового транспорта от установленной нормы. Об этом сообщает Госпогранкомитет в Telegram-канале.

Самая низкая пропускная способность зафиксирована на литовском пункте Мядининкай (Каменный Лог) – там оформили только 11% фур. Через Шальчининкай (Бенякони) прошло 33% грузовиков.

На польском направлении перед пунктом Бобровники (Берестовица) ожидают около 60 фур. Польская сторона за сутки пропустила 15% большегрузов.

Наиболее загруженным для легкового транспорта остается пункт Тересполь (Брест): в очереди находятся 120 автомобилей и 10 автобусов. Польские службы выполнили норму пропуска на 38%. Через Кузницу Белостоцкую (Брузги) прошло 26% легковых машин.

Фото: pixabay

# Государственная граница Беларуси # Граница

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