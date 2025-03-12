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Почему Конституцию называют социальным контрактом? Сергей Сивец объяснил

12 марта 2025 17:27
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Текст, преамбула, взаимоотношения между властью и народом, между властью и собственностью, права и обязанности Президента, парламента, Совета Республики и так далее. Этот текст суверенен?

Почему Конституцию называют социальным контрактом? Сергей Сивец объяснил-2

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Безусловно, потому что это общественный договор и Основной закон суверенного и независимого государства. И почему, как правило, все подобного рода законодательные акты принимаются непосредственно народом, либо через своих представителей, либо посредством прямого голосования? Потому что они закрепляют наиболее важные, фундаментальные институты, связанные конкретно с данным государством.

Основа конституционного строя, фундаментальные права, свободы и гарантии реализации граждан данного государства, политическую систему, судебную систему, органы местного самоуправления и так далее. И само содержательное наполнение, если это общественный договор, должно олицетворять социальный консенсус. Конституцию еще называют социальным контрактом, контракт между гражданами и обществом в отношении этих фундаментальных вещей, о которых я сказал. И если этот контракт, если этот общественный договор соблюдается, значит, общество развивается эволюционно, поступательно, без каких-либо социальных катаклизмов и потрясений.

# Конституция # Государственная политика # Сергей Сивец # Григорий Азаренок

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