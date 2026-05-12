КГК Могилевской области начал проверку «Могилевзеленстроя» – что случилось

Комитет госконтроля Могилевской области начал проверку предприятия «Могилевзеленстрой» совместно со специалистами областного управления ДФР. Об этом ведомство проинформировало в официальном Telegram-канале.

Проверяющие оценят финансово-хозяйственную деятельность предприятия, меры по снижению затрат и экономии ресурсов, а также законность использования государственных средств.

Кроме того, будет изучено соблюдение законодательства при проведении закупок и взаимодействии с посредниками.

Отдельное внимание уделят выполнению поручений по благоустройству и поддержанию порядка в населенных пунктах.

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