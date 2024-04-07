Что можно сеять в теплице в первых числах апреля?

Уже с начала месяца пора переселять рассаду овощей в теплицу. Здесь для них созданы наиболее подходящие условия для роста: высокая влажность, хорошая освещенность и питательность почвы. Однако не следует сразу оставлять растения внутри, важно дать им акклиматизироваться и первым делом закалить рассаду. Для этого ее переносят на несколько часов в день в закрытый грунт и укрывают нетканым материалом. После того как почва достаточно прогреется, можно высаживать огурцы, томаты и перец. Для этого сначала необходимо освободить грядки от посеянных зелени и редиса.