Что можно сеять в теплице в первых числах апреля?

С апреля дачникам некогда отдыхать, внимания требуют и сад, и огород. Работы предстоит много, отдыхать некогда. Пропущенные садовые мероприятия непременно скажутся на урожае. Что делать в апреле в саду и огороде, рассказали в программе «Плюс-минус».
С апреля дачникам некогда отдыхать, внимания требуют и сад, и огород. Работы предстоит много, отдыхать некогда. Пропущенные садовые мероприятия непременно скажутся на урожае. Что делать в апреле в саду и огороде, рассказали в программе «Плюс-минус».
Уже с начала месяца пора переселять рассаду овощей в теплицу. Здесь для них созданы наиболее подходящие условия для роста: высокая влажность, хорошая освещенность и питательность почвы. Однако не следует сразу оставлять растения внутри, важно дать им акклиматизироваться и первым делом закалить рассаду. Для этого ее переносят на несколько часов в день в закрытый грунт и укрывают нетканым материалом. После того как почва достаточно прогреется, можно высаживать огурцы, томаты и перец. Для этого сначала необходимо освободить грядки от посеянных зелени и редиса.
Уборку урожая проводят по мере необходимости, чтобы одни растения не мешали другим. С первых чисел апреля можно приступать к посеву на рассаду капусты разных видов и сроков созревания. На свободное место в теплице высевают семена цветов, чтобы затем переместить сеянцы на постоянное место в открытый грунт. Бархатцы, астры, георгины и другие культуры не будут занимать место на подоконниках.
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