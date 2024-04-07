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Белорусы ждут возвращения Марины Василевской на Родину. Яркие кадры прибытия космонавтов на Землю

07 апреля 2024 07:46
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Мы продолжаем следить за земной жизнью космонавтов, которые вернулись с МКС. Накануне нашу Марину Василевскую и уроженца Беларуси Олега Новицкого встретили в подмосковном Звездном городке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы ждут возвращения Марины Василевской на Родину. Яркие кадры прибытия космонавтов на Землю-1

Белорусы ждут возвращения Марины Василевской на Родину. Яркие кадры прибытия космонавтов на Землю-3

Белорусы ждут возвращения Марины Василевской на Родину. Яркие кадры прибытия космонавтов на Землю-5

Десятки людей – родственники, родители, друзья, многочисленные журналисты в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Гагарина – приветствовали участников 21-й экспедиции посещения МКС.

Белорусы ждут возвращения Марины Василевской на Родину. Яркие кадры прибытия космонавтов на Землю-8

Теплая встреча с радостью, улыбками и русской гостеприимностью – этого по праву заслужили совершившие звездное путешествие. Две недели за полетом в космос первой белоруски Марины Василевской следила без преувеличения вся страна. Самым волнительным моментом стало приземление спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24» в районе казахстанского города Жезказган. Все прошло в штатном режиме. Теперь космонавтов ждет реабилитация.

Белорусы ждут возвращения Марины Василевской на Родину. Яркие кадры прибытия космонавтов на Землю-11

Белорусы ждут возвращения Марины Василевской на Родину. Яркие кадры прибытия космонавтов на Землю-13

Ну а мы ждем нашу Марину Василевскую на Родине. И не одну. Ведь поздравляя космический экипаж с удачной посадкой, Президент нашей страны пригласил весь экипаж корабля и людей, осуществлявших подготовку к полету, в гости в Беларусь.

Белорусы ждут возвращения Марины Василевской на Родину. Яркие кадры прибытия космонавтов на Землю-16

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# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская # Олег Новицкий

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