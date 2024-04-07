Белорусы ждут возвращения Марины Василевской на Родину. Яркие кадры прибытия космонавтов на Землю

Мы продолжаем следить за земной жизнью космонавтов, которые вернулись с МКС. Накануне нашу Марину Василевскую и уроженца Беларуси Олега Новицкого встретили в подмосковном Звездном городке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки людей – родственники, родители, друзья, многочисленные журналисты в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Гагарина – приветствовали участников 21-й экспедиции посещения МКС.

Теплая встреча с радостью, улыбками и русской гостеприимностью – этого по праву заслужили совершившие звездное путешествие. Две недели за полетом в космос первой белоруски Марины Василевской следила без преувеличения вся страна. Самым волнительным моментом стало приземление спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24» в районе казахстанского города Жезказган. Все прошло в штатном режиме. Теперь космонавтов ждет реабилитация.