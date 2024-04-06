В Париже пасмурно, теплее всего – в Афинах. Климатический расклад по Европе

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем. Столбик термометра в Париже покажет +18 °С.
Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем. Столбик термометра в Париже покажет +18 °С.
Ясно с переменной облачностью встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +27 °С, осадков не предвидится. Солнечно и до 25 градусов со знаком плюс в Риме. В Мадриде 21 градус тепла. Столицу вновь порадует солнце.
В Болгарии ожидается ясная с переменной облачностью погода и 21 со знаком плюс. Такое погодное настроение ощутят и в турецкой столице. В Анкаре +17 °С. Солнечно встретят новый день в Афинах, столбик термометра поднимется до отметки в +27 °С.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге погода будет хмурой, воздух прогреется до 17 градусов выше нуля в дневное время суток. До +17 °С повысится температура воздуха в Вильнюсе, в городе будет малооблачно. В Варшаве +23 °С, осадков не предвидится. Ясно, малооблачно и на 16 градус выше нуля в Киеве. В Москве до 16 градусов со знаком плюс, погода обещает быть солнечная.
Прогноз погоды в Беларуси на неделю здесь.