В Париже пасмурно, теплее всего – в Афинах. Климатический расклад по Европе

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем. Столбик термометра в Париже покажет +18 °С.

Ясно с переменной облачностью встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +27 °С, осадков не предвидится. Солнечно и до 25 градусов со знаком плюс в Риме. В Мадриде 21 градус тепла. Столицу вновь порадует солнце.

В Болгарии ожидается ясная с переменной облачностью погода и 21 со знаком плюс. Такое погодное настроение ощутят и в турецкой столице. В Анкаре +17 °С. Солнечно встретят новый день в Афинах, столбик термометра поднимется до отметки в +27 °С.