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Приметы на Благовещение. О чём скажут дождь или туман 7 апреля?

07 апреля 2024 08:18
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Приметы на Благовещение. О чём скажут дождь или туман 7 апреля?-1

Климатический расклад по Европе здесь.

7 апреля – Благовещение. О погоде в этот день говорили так: если на Благовещение ветер и туман – лето будет урожайным, если дождь – будет много грибов, если гроза – лето выдастся теплым. Если на Благовещение хорошая, ясная погода, то лето будет грозовое. А если долгожданный прилет ласточек еще не состоялся – готовьтесь к холодной весне.

Приметы на Благовещение. О чём скажут дождь или туман 7 апреля?-4

11 апреля – Берещенье. И вновь в попытке предугадать, какой будет погода в ближайшем будущем, люди обращались к пернатым. Если сороки начали строить гнезда низко на деревьях – стоит подготовиться к частым летним грозам, и наоборот. Много лебедей – добрая примета! Значит, быть весне теплой!

Прогноз погоды в Беларуси на неделю здесь.

# Народные приметы # общество # Ольга Войтенкова

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