Приметы на Благовещение. О чём скажут дождь или туман 7 апреля?

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7 апреля – Благовещение. О погоде в этот день говорили так: если на Благовещение ветер и туман – лето будет урожайным, если дождь – будет много грибов, если гроза – лето выдастся теплым. Если на Благовещение хорошая, ясная погода, то лето будет грозовое. А если долгожданный прилет ласточек еще не состоялся – готовьтесь к холодной весне.