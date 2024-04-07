Приметы на Благовещение. О чём скажут дождь или туман 7 апреля?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».
Климатический расклад по Европе здесь.
7 апреля – Благовещение. О погоде в этот день говорили так: если на Благовещение ветер и туман – лето будет урожайным, если дождь – будет много грибов, если гроза – лето выдастся теплым. Если на Благовещение хорошая, ясная погода, то лето будет грозовое. А если долгожданный прилет ласточек еще не состоялся – готовьтесь к холодной весне.
11 апреля – Берещенье. И вновь в попытке предугадать, какой будет погода в ближайшем будущем, люди обращались к пернатым. Если сороки начали строить гнезда низко на деревьях – стоит подготовиться к частым летним грозам, и наоборот. Много лебедей – добрая примета! Значит, быть весне теплой!
Прогноз погоды в Беларуси на неделю здесь.