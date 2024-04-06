Прямой эфир

Вынуждены жить на дороге! Как белорусские волонтёры помогают водителям на границе с Литвой?

06 апреля 2024 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Критическая ситуация продолжает складываться на западных границах нашей страны: свыше трех тысяч грузовиков ожидают въезда в Евросоюз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым загруженным остается литовское направление, ведь ранее Вильнюс в одностороннем порядке закрыл три из пяти пунктов пропуска. Теперь очередь на въезд составляет почти месяц, водители живут на дороге, а недовольство растет. Поддержать их в трудной ситуации решили простые белорусы – неравнодушные жители Ошмянского и Островецкого районов.

Подробнее – Галина Буро.

Вынуждены жить на дороге! Как белорусские волонтёры помогают водителям на границе с Литвой?-1

Леонид Назаренко – гражданин Молдовы. Но грустно шутит, что в этой очереди уже не делят на своих и чужих – все заложники белорусско-литовской границы. Такой картины он еще ни разу не видел за все 40 лет своей работы водителем.

Леонид Назаренко, водитель (Молдова):
Из Италии привезли груз, на логистике выгрузились 14 марта, сегодня уже у нас 6 апреля, мы еще не вернулись и должны ждать еще дней 10, пока уедем отсюда. Беларусь невиновата – это, наверное, Европа.

Литовское направление сегодня самое загруженное. В очереди под две тысячи грузовиков.

Вынуждены жить на дороге! Как белорусские волонтёры помогают водителям на границе с Литвой?-3

Галина Буро, корреспондент:
В пункте пропуска «Каменный Лог» электронная очередь. И сейчас она достигла таких размеров, что время ожидания составляет больше трех недель. Белорусским водителям в этом плане проще: они могут съездить домой. А вот иностранные перевозчики вынуждены жить прямо на дороге в кабине все это время. Поэтому для них помощь точно не лишняя.

Вынуждены жить на дороге! Как белорусские волонтёры помогают водителям на границе с Литвой?-5

Неравнодушные жители ближайших районов – Островецкого и Ошмянского не смогли остаться в стороне. Водителей решили поддержать продуктовыми и гигиеническими наборами. Волонтеры собрали около сотни пакетов – в них товары первой необходимости.

Языковой барьер не помеха – с некоторыми волонтеры общались через электронные переводчики. Частица добра от белорусов на фоне подлого поведения Литвы вызывала искренние эмоции.

Вынуждены жить на дороге! Как белорусские волонтёры помогают водителям на границе с Литвой?-7

Евгений Ботько, волонтер:
Они стали заложниками данной ситуации, поэтому мы, простые люди, молодежь, чем можем, решили им помочь.

Вынуждены жить на дороге! Как белорусские волонтёры помогают водителям на границе с Литвой?-9

Александр Бернюкевич, волонтер:
Не важно, кто это будет: это литовец, белорус – самое важное, что мы действительно открыты, как белорусский народ ко всем.

Вынуждены жить на дороге! Как белорусские волонтёры помогают водителям на границе с Литвой?-11

Для своей акции волонтеры придумали символичное название «Дружба без границ». Как ответ на недружественные действия литовских политиков, которые за своим желанием прогнуться перед еврохозяином, готовы приносить в жертву и человеческие ценности.

Вынуждены жить на дороге! Как белорусские волонтёры помогают водителям на границе с Литвой?-13

Татьяна Плоская, представительница Ошмянской районной организации Белорусского союза женщин:
Теряются родственные связи, мужья подолгу остаются на границе, месяцами, дети и жены остаются без внимания, без воспитания.

И бизнес. Простои грузов сказываются на экономике. Среди европейцев растет недовольство.

Вынуждены жить на дороге! Как белорусские волонтёры помогают водителям на границе с Литвой?-15

Дмитрий Рукан, водитель (Литва):
Зарплату они начинают урезать, говорят о том, что нет у них там загрузок в Европе, и, соответственно, нет прибыли. Европа тоже страдает, и с немцами разговаривал с натуральными – не из с Казахстана, и с французами.

Чтобы успокоить жителей, Латвия выбрала метод запугивания своих же. Ну точно, демократия.

Вынуждены жить на дороге! Как белорусские волонтёры помогают водителям на границе с Литвой?-17

Александр, водитель (Латвия):
Если я выскажу свою точку зрения, меня могут лишить вида на жительство, вот и все. А у меня семья, у меня там все. Дружественный народ, абсолютно. Просто мы вот здесь оказываемся крайними.

Вынуждены жить на дороге! Как белорусские волонтёры помогают водителям на границе с Литвой?-19

Но Запад продолжает упорно смотреть на ситуацию с широко закрытыми глазами. В одностороннем порядке строит козни Беларуси, а потом и сам пожинает плоды своих действий. Наша страна продолжает проводить миролюбивую политику, а простые люди подключаются к ней, пусть хотя бы небольшим дружеским участием, в котором и проявляется широта белорусской души.

# Граница # Галина Буро

Другие новости рубрики

Все новости
Высадка космонавтов – первые эмоции Марины Василевской и процесс эвакуации. Как это было?
06 апреля 2024 17:27

Высадка космонавтов – первые эмоции Марины Василевской и процесс эвакуации. Как это было?

Пустовой: если не хотим быть партизанами, давайте будем патриотами и профессионалами!
06 апреля 2024 17:20

Пустовой: если не хотим быть партизанами, давайте будем патриотами и профессионалами!

Марина Василевская благополучно вернулась из космоса – эмоции белорусов
06 апреля 2024 17:16

Марина Василевская благополучно вернулась из космоса – эмоции белорусов