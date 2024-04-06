Вынуждены жить на дороге! Как белорусские волонтёры помогают водителям на границе с Литвой?

Критическая ситуация продолжает складываться на западных границах нашей страны: свыше трех тысяч грузовиков ожидают въезда в Евросоюз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым загруженным остается литовское направление, ведь ранее Вильнюс в одностороннем порядке закрыл три из пяти пунктов пропуска. Теперь очередь на въезд составляет почти месяц, водители живут на дороге, а недовольство растет. Поддержать их в трудной ситуации решили простые белорусы – неравнодушные жители Ошмянского и Островецкого районов. Подробнее – Галина Буро.

Леонид Назаренко – гражданин Молдовы. Но грустно шутит, что в этой очереди уже не делят на своих и чужих – все заложники белорусско-литовской границы. Такой картины он еще ни разу не видел за все 40 лет своей работы водителем. Леонид Назаренко, водитель (Молдова):

Из Италии привезли груз, на логистике выгрузились 14 марта, сегодня уже у нас 6 апреля, мы еще не вернулись и должны ждать еще дней 10, пока уедем отсюда. Беларусь невиновата – это, наверное, Европа. Литовское направление сегодня самое загруженное. В очереди под две тысячи грузовиков.

Галина Буро, корреспондент:

В пункте пропуска «Каменный Лог» электронная очередь. И сейчас она достигла таких размеров, что время ожидания составляет больше трех недель. Белорусским водителям в этом плане проще: они могут съездить домой. А вот иностранные перевозчики вынуждены жить прямо на дороге в кабине все это время. Поэтому для них помощь точно не лишняя.

Неравнодушные жители ближайших районов – Островецкого и Ошмянского не смогли остаться в стороне. Водителей решили поддержать продуктовыми и гигиеническими наборами. Волонтеры собрали около сотни пакетов – в них товары первой необходимости. Языковой барьер не помеха – с некоторыми волонтеры общались через электронные переводчики. Частица добра от белорусов на фоне подлого поведения Литвы вызывала искренние эмоции.

Евгений Ботько, волонтер:

Они стали заложниками данной ситуации, поэтому мы, простые люди, молодежь, чем можем, решили им помочь.

Александр Бернюкевич, волонтер:

Не важно, кто это будет: это литовец, белорус – самое важное, что мы действительно открыты, как белорусский народ ко всем.

Для своей акции волонтеры придумали символичное название «Дружба без границ». Как ответ на недружественные действия литовских политиков, которые за своим желанием прогнуться перед еврохозяином, готовы приносить в жертву и человеческие ценности.

Татьяна Плоская, представительница Ошмянской районной организации Белорусского союза женщин:

Теряются родственные связи, мужья подолгу остаются на границе, месяцами, дети и жены остаются без внимания, без воспитания. И бизнес. Простои грузов сказываются на экономике. Среди европейцев растет недовольство.

Дмитрий Рукан, водитель (Литва):

Зарплату они начинают урезать, говорят о том, что нет у них там загрузок в Европе, и, соответственно, нет прибыли. Европа тоже страдает, и с немцами разговаривал с натуральными – не из с Казахстана, и с французами. Чтобы успокоить жителей, Латвия выбрала метод запугивания своих же. Ну точно, демократия.

Александр, водитель (Латвия):

Если я выскажу свою точку зрения, меня могут лишить вида на жительство, вот и все. А у меня семья, у меня там все. Дружественный народ, абсолютно. Просто мы вот здесь оказываемся крайними.