Православные отмечают Благовещение. Какие традиции праздника?

Православные христиане отмечают Благовещение. В этот день вспоминают библейские события, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благовещение отмечается всегда в один и тот же день – 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества. В этот день принято ходить в храмы, молиться, подавать милостыню и заниматься благотворительностью. Благовещение в народе воспринимали как начало и праздник весны. Большим грехом считается сегодня заниматься каким‑либо важным делом или работой.