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Православные отмечают Благовещение. Какие традиции праздника?

07 апреля 2024 08:00
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Православные христиане отмечают Благовещение. В этот день вспоминают библейские события, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные отмечают Благовещение. Какие традиции праздника?-1

Благовещение отмечается всегда в один и тот же день – 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества. В этот день принято ходить в храмы, молиться, подавать милостыню и заниматься благотворительностью. Благовещение в народе воспринимали как начало и праздник весны. Большим грехом считается сегодня заниматься каким‑либо важным делом или работой.

# Церковные праздники # общество

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