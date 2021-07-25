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Что можно и чего нельзя делать во время грозы?

25 июля 2021 09:32
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В Беларуси в 2021 году жертвами молний стали уже несколько человек. В большинстве случаев трагедия произошла из-за несоблюдения правил поведения во время грозы, рассказали в программе «Плюс-минус». Чего же нельзя делать во время стихии?

Что можно и чего нельзя делать во время грозы? -1

Итак, не пытайтесь спрятаться от грозы под высоким одиноким деревом. Лучше укрыться в густом кустарнике. Также нужно как можно дальше держаться от воды. Помните, что велосипед и мотоцикл во время грозы потенциально опасны. Надежное укрытие от грозы – машина с закрытыми окнами и опущенной антенной. Остановитесь и переждите стихию на обочине или автостоянке. Мобильной связью в грозу лучше не пользоваться.

Что делать, если гроза застала в лесу, на рыбалке или в машине? Читайте здесь

# Правила безопасности # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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