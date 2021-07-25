Что можно и чего нельзя делать во время грозы?

В Беларуси в 2021 году жертвами молний стали уже несколько человек. В большинстве случаев трагедия произошла из-за несоблюдения правил поведения во время грозы, рассказали в программе «Плюс-минус» . Чего же нельзя делать во время стихии?

Итак, не пытайтесь спрятаться от грозы под высоким одиноким деревом. Лучше укрыться в густом кустарнике. Также нужно как можно дальше держаться от воды. Помните, что велосипед и мотоцикл во время грозы потенциально опасны. Надежное укрытие от грозы – машина с закрытыми окнами и опущенной антенной. Остановитесь и переждите стихию на обочине или автостоянке. Мобильной связью в грозу лучше не пользоваться.