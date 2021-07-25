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Сеем зелень и вносим удобрения. Лунный календарь огородника на конец июля

25 июля 2021 09:19
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Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. С понедельника по среду (26-28 июля) будет хорошо организовать полив и подкормку сада, можно сеять зелень, рассказали в программе «Плюс-минус».

Сеем зелень и вносим удобрения. Лунный календарь огородника на конец июля-1

В среду, четверг и пятницу (28-30 июля) – хорошее время для посева редиса и дайкона.

Сеем зелень и вносим удобрения. Лунный календарь огородника на конец июля-4

Допускается высаживать растения с закрытой корневой системой. Эти дни также хорошо подходят для сбора, заготовки и закладки на хранение урожая. В субботу, 31 июля, будет полезно прорыхлить и прополоть посадки, внести удобрения. Полив в этот день также пойдет растениям на пользу.

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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