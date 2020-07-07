Как вести себя во время грозы? Эти правила безопасности нужно знать

Ольга Мельченко: Природа молний такова, что они бьют в самую высокую точку, которую они видят на своей территории. Для того, чтобы увеличить расстояние между изолятором и возможностью формирования этого грозового разряда, необходимо лечь на землю. Но нужно понимать, какая земля. Если она будет влажная, то это, конечно, будет также являться проводником. Но в поле, если мы максимально найдем какую-то низину, местность, где мы будем еще ниже этого уровня поля или будет какая-то ямка, это, безусловно, будет хорошим подспорьем для того, чтобы переждать эту грозу. Но в лучшем случае, если мы видим эту грозу и приближающийся фронт, направиться, все-таки, в безопасное место – в дом. К примеру, если это происходит где-то в городе – зайти в торговый центр, в подъезд, где-то просто переждать, именно в большом пространстве, которое чаще всего заземлено и имеет громоотвод.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС: Все зависит от того, где вы находитесь. Если мы говорим, к примеру, про открытую местность, если мы видим, что к нам приближается туча, а чаще всего мы это можем понять по тому, что мы видим на небе и по раскату грома, который мы слышим, мы должны для себя прикинуть, каким образом мы должны двигаться и что делать. Определить расстояние самой грозовой тучи, грозового фронта, который идет, можно посредством определения количества разрядов грома. Если они происходят чаще, соответственно, в этой ситуации нужно двигаться быстрее домой. Определить, где, в каком месте, в конкретное время молния ударит, увы, нельзя, поэтому, исходя из определенных нюансов, которые мы видим по природе возникновения молнии, можно прикинуть, что, к примеру, вот в высокое здание с высоким металлическим шпилем молния ударит либо, к примеру, в колокольню, которая может стоять рядом, либо в одиноко стоящее дерево где-то на холме либо просто в поле.

Как нужно передвигаться во время грозы?

Ольга Мельченко:

На самом деле, существует заблуждение насчет того, что когда видишь грозовой фронт, нужно бежать. Ни в коем случае бежать не стоит, стоит идти пешком, просто достаточно оперативно. Это касается и обуви, которую стоит носить. Лучшим вариантом во время такого сезона будут калоши или, например, резиновые сапоги, потому что они не будут являться проводником.

Еще говорят, что привлекает всякие металлические предметы.

Ольга Мельченко:

Бытует мнение на этот счет, и это касается и зонтиков, и мобильных телефонов, достаточно неоднозначно, потому что разные исследования подтверждают разные факты. Например, в США несколько лет назад сказали, что мобильные телефоны не влияют, однако, по наблюдениям, периодически такие ситуации происходят, потому что телефон привлекает внимание, это же касается и зонтиков. Насколько я знаю, у наших соседей, в России была такая ситуация, что женщина открыла зонтик и молния попала в этот зонтик, к счастью, все обошлось, она сильно не пострадала, но тем не менее.

Надо ли во время грозы отключать в доме электроприборы?

Ольга Мельченко:

Все-таки, стоит. Безусловно, современные дома обеспечены защитой и, конечно, риск более минимальный. Допустим, в многоквартирном жилом доме риск по сравнению с коттеджем, конечно же, меньше. Лучшим решением вопроса является заземление всех приборов, которые у нас есть дома, и, таким образом, можно продолжать пользоваться.

Можно ли стоять у окна во время грозы?

Ольга Мельченко:

На характер природы, по крайней мере, линейных молний это ни в коем случае не влияет.

Это может влиять на шаровую молнию?

Ольга Мельченко:

Шаровая молния – это одна из тех вещей, которую, к сожалению, понять очень сложно, потому что мало фактов известно. Одни говорят, что шаровая молния двигается за счет потоков ветра, другие же считают наоборот. Пока, на данный момент доказательств никаких нет, однако перестраховываемся и не оставляем сквозняки. Это касается и печей, где-то в районах, когда нужно закрыть засов печи для того, чтобы она не попала. Шаровые молнии, по наблюдениям, привлекают именно водопроводные трубы, каналы, какие-то закрытые помещения и именно через маленькие отверстия, возможно, они попадают. Чаще всего, сама по себе шаровая молния небольших размеров, длится ее появление не так долго.

Могут ли молнии ударять в одно и то же место?

Ольга Мельченко:

Могут. Молния выбирает наиболее короткий путь до конкретного объекта. Идет отрицательный заряд с тучи, мы, земля и все, что находится на земле, чаще всего носит положительный заряд, а воздух является тем самым изолятом между вот этими вещами. Для того, чтобы максимально быстро поразить все, что ей необходимо, она ищет самый короткий путь. Это чаще всего высокие помещения, башни со стрелами и т. д. Но если выбирать две одинаковых колокольни, но одна из них будет, к примеру, металлическая, вторая – деревянная. Как думаете, в какую молния ударит?

В металлическую.

Ольга Мельченко:

Да, потому что он является лучшим проводником. Поэтому на этот момент тоже стоит обращать внимание.

Является ли автомобиль, двигающийся со скоростью, лучшим проводником во время молнии? Как нужно себя вести во время молнии в автомобиле?

Ольга Мельченко:

Во время грозы в автомобиле желательно, потому что чаще всего это сопровождается еще и дождем, есть вероятность подтоплений, лучше всего припарковаться еще и к обочине, включить аварийку и находиться в автомобиле, закрыть окна и переждать там. На самом деле, автомобиль – достаточно безопасное место для того, чтобы переждать.

Как можно помочь человеку, которого ударила молния?

Ольга Мельченко:

Обязательно нужно помочь, причем это нужно сделать в максимально короткие сроки: провести непрямой массаж сердца, искусственное дыхание и т. д. Это же касается и того, что необходимо человеку дать обезболивающее. Идеально в этой ситуации поможет анальгин и человека нужно согреть, потому что серьезные удары током провоцируют очень серьезные поражения. Многомиллионные заряды проходят и полностью нарушают всю работу и систему жизнедеятельности человека, поэтому в этой ситуации, безусловно, надо оценить его состояние и сразу же обратиться за помощью к медикам. А в ожидании медиков можно дать обезболивающее и его согревать.