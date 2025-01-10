Что «Марафон единства» значит для белорусской молодёжи? Объяснила психолог Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Размышляя на тему единства во время рождественских праздников, Александр Лукашенко подчеркнул, что, принимая вызовы жизни, лучше справляться, объединяя усилия. Этот фундаментальный тезис подтверждается временем и практическим опытом. Ретроспективный анализ не даст соврать, что один человек в большом поле не воин, как правило. И когда проблемы были масштабные, то Беларусь подходила к ним комплексно, общими силами и талантами.
«Когда мы едины, когда мы вместе, когда мы хотя бы смотрим в одну сторону одинаково, тогда у нас будет все хорошо», – подчеркнул Президент ориентиры для общества.
Но что означает «быть вместе» и что из себя представляет единство? В теории кажется, все понятно. Однако на практике все сложнее, и потому разобраться в понятиях крайне важно. Как раз в парадигме этих идей с осени 2024 года в Беларуси осуществлялась культурно-социальная акция «Марафон единства». Программа предполагала включенность большого количества граждан разного возраста, пола и статуса.
Социальное общество обычно неоднородно, и определить свои ориентиры в жизни у каждого получается лишь на уровне своего доступного восприятия. Как раз этим и оказалась ценна акция «Марафон единства» – формат предполагал возможность поразмышлять о том, что такое быть вместе и углубить свое понимание сопричастности. Например, ученики начальных классов могли ответить на этот вопрос, участвуя в конкурсе на понятном для этого возраста языке рисунка, в то время как ребятам постарше предлагалось поразмышлять в сочинении.
Алена Дзиодзина:
Остальная серия мероприятий, квестов и конкурсов также создавала условия консолидации общества, укрепляла понимание своей сопричастности со страной и культурой, объединяющей всех белорусов историей. С точки зрения перспектив, вклад подобного типа мероприятий ценен тем, что на базисе личной включенности со стороны каждого формируется социум. Именно он и его утвержденная философия определит политический курс для своей страны не только при встрече с вызовом, но и в принципе.
«Будем вместе держаться, будем стремиться сделать, чтобы лучше жилось, – мы преодолеем и эти вызовы», – сформулировал Александр Лукашенко конструктивные ориентиры развития.
Весьма ценным аспектом акции было то, что, помимо уроков истории и ощущения разделенной радости, на концертных мероприятиях отмечалось значение личного вклада и как ощущение своей принадлежности выражается в действии.
Ведь на психологическом уровне «Марафон единства» подразумевал такие вопросы к себе: «насколько я вместе со своим государством?», «получается ли участвовать в жизни своей страны, насколько хотелось бы?», «мог бы еще я что-нибудь сделать полезного? И если да, то что?»