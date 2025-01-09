В Гродно прошёл тренинг для членов участковых избирательных комиссий

Организовать выборы Президента на высоком уровне и избежать нештатных ситуаций. В Гродно провели тренинг для членов участковых избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники тренинга смоделировали различные ситуации, в том числе нестандартные, которые могут вызвать трудности у ответственных лиц в период голосования. Например, как правильно оформить документы для иногородних избирателей или чем помочь людям с ограниченными возможностями. Разобрали порядок действий и в случае форс-мажоров – за основу были взяты ситуации, которые происходили во время последних электоральных кампаний в других странах.

Оксана Шейно, секретарь участка для голосования № 51 Ленинской районной комиссии в Гродно по выборам Президента Беларуси:

Для меня это, наверное, уже 10-я электоральная кампания. Этот тренинг очень нужен для нас, потому что мы будем владеть ситуацией. Это очень ответственные выборы, это выбор каждого из нас, правильный выбор, который должен сделать каждый человек. От этого будет зависеть наше будущее.