В рамках марафона добра «От всей души» поздравили постояльцев пансионата «Надёжный берег» в Логойске
Во время зимних праздников особое внимание и заботу стараются подарить тем, кто в этом особенно нуждается. Марафон добра «От всей души» – прекрасная возможность выразить искреннюю благодарность и признательность белорусам, которые на протяжении многих лет трудились на благо страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект, инициированный главой государства, уже стал доброй традицией и проходит в третий раз. С каждым годом он находит отклик у тысяч неравнодушных белорусов по всей стране.
В пансионате «Надежный берег» в Логойске сегодня проживают свыше 200 человек. Многие из них одиноки, есть и люди с инвалидностью. Для их комфортного проживания в учреждении созданы все необходимые условия: предоставляется социальная, психологическая и медицинская помощь. Все помещения оснащены новой мебелью и современным оборудованием.
Марина Драгун, директор Логойского социального пансионата «Надежный берег»:
На сегодняшний момент 156 человек – это одинокие люди. Чуть более 40 – это молодые инвалиды, которые к нам приходят, как правило, из других детских пенсионатов. Они уже ждут эту акцию с нетерпением. Спрашивают, кто к нам сегодня приедет, кто завтра. То есть каждый раз что-то новое, что-то интересное. После каждого такого мероприятия чувствуется теплота.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Эта теплая традиция чествования детей и поколения старшего – это то, что присуще нам, белорусам, потому что мы те, кто помнит свое прошлое и делает все для того, чтобы наше будущее было тоже замечательным. Поэтому и важно, чтобы дети наши учились вот этим добрым традициям, перенимали их у нас.
Традиционно в праздники здесь многолюдно. И сегодня не исключение. Для настроения – концертная программа с творческими номерами и песнями. Гости приехали с подарками – радиоприемниками.
Владимир Писарев:
Я слушаю радио. Бывают песни, поздравления всякие. Мне очень нравится. Очень часто такие концерты, к нам приезжают, посещают нас. И я хожу на эти все мероприятия в районный центр культуры. Все посещаю концерты. Мне очень нравится.
Людмила Щипач:
Я тут с 18 лет. И мне очень здесь нравится. Это самый лучший пансионат. Радио у нас в каждой комнате стоит. И мы очень рады, что нам еще их подвезли. Чтобы слушать еще какие-то новости.
Теплые встречи, обмен подарками и искренние слова поддержки – вот те простые, но столь необходимые вещи, которые создают атмосферу уюта и радости в эти холодные дни. Марафон добрых дел «От всей души» продолжится до 15 января.