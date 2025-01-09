В рамках марафона добра «От всей души» поздравили постояльцев пансионата «Надёжный берег» в Логойске

Во время зимних праздников особое внимание и заботу стараются подарить тем, кто в этом особенно нуждается. Марафон добра «От всей души» – прекрасная возможность выразить искреннюю благодарность и признательность белорусам, которые на протяжении многих лет трудились на благо страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект, инициированный главой государства, уже стал доброй традицией и проходит в третий раз. С каждым годом он находит отклик у тысяч неравнодушных белорусов по всей стране. В пансионате «Надежный берег» в Логойске сегодня проживают свыше 200 человек. Многие из них одиноки, есть и люди с инвалидностью. Для их комфортного проживания в учреждении созданы все необходимые условия: предоставляется социальная, психологическая и медицинская помощь. Все помещения оснащены новой мебелью и современным оборудованием.

Марина Драгун, директор Логойского социального пансионата «Надежный берег»:

На сегодняшний момент 156 человек – это одинокие люди. Чуть более 40 – это молодые инвалиды, которые к нам приходят, как правило, из других детских пенсионатов. Они уже ждут эту акцию с нетерпением. Спрашивают, кто к нам сегодня приедет, кто завтра. То есть каждый раз что-то новое, что-то интересное. После каждого такого мероприятия чувствуется теплота. Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Эта теплая традиция чествования детей и поколения старшего – это то, что присуще нам, белорусам, потому что мы те, кто помнит свое прошлое и делает все для того, чтобы наше будущее было тоже замечательным. Поэтому и важно, чтобы дети наши учились вот этим добрым традициям, перенимали их у нас. Традиционно в праздники здесь многолюдно. И сегодня не исключение. Для настроения – концертная программа с творческими номерами и песнями. Гости приехали с подарками – радиоприемниками.

Владимир Писарев:

Я слушаю радио. Бывают песни, поздравления всякие. Мне очень нравится. Очень часто такие концерты, к нам приезжают, посещают нас. И я хожу на эти все мероприятия в районный центр культуры. Все посещаю концерты. Мне очень нравится.