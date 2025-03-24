США и Россия смогут вновь стать партнёрами? Мнения экспертов

Как поворот в отношениях Москвы и Вашингтона может изменить мир? Этот и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить».

Олег Царев, депутат 4 созывов Верховной рады Украины, общественный деятель:

Мы видим, что сейчас особое отношение у Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Они оба таких политика, которые очень обращают внимание на личные отношения, которые строят геополитику, опираясь на личные отношения. И это позволяет с надеждой смотреть в будущее.

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист:

Я думаю, что, конечно, да, это уже было в истории. Мы знаем прекрасно замечательные примеры. Мне отрадно, что именно вот в эти дни мы вспоминаем об этих примерах нашего даже боевого сотрудничества. Я смотрю с огромным оптимизмом на будущее этих отношений.