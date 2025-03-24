Теперь буду гонять каждый день в «Санту»! Белоруска рассказала, как выиграла 20 тысяч в рекламной игре

Если бы у вас было 20 тысяч, то на что бы вы потратили? Жизнь подкидывает очень много сюрпризов. Вот и Карине Юрчик из Бобруйска повезло!

Она воспитывает трех замечательных деток и ходит в магазин «Санта» за покупками. И благодаря как раз таки покупке в магазине девушка выиграла внушительный приз. История победы многодетной мамы прямо сейчас!