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Теперь буду гонять каждый день в «Санту»! Белоруска рассказала, как выиграла 20 тысяч в рекламной игре

24 марта 2025 07:58
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Если бы у вас было 20 тысяч, то на что бы вы потратили? Жизнь подкидывает очень много сюрпризов. Вот и Карине Юрчик из Бобруйска повезло!

Она воспитывает трех замечательных деток и ходит в магазин «Санта» за покупками. И благодаря как раз таки покупке в магазине девушка выиграла внушительный приз. История победы многодетной мамы прямо сейчас!

Теперь буду гонять каждый день в «Санту»! Белоруска рассказала, как выиграла 20 тысяч в рекламной игре-2

– Вы получаете в качестве приза 20 тысяч рублей!
– Ура! Вообще я в шоке, честно.

Теперь буду гонять каждый день в «Санту»! Белоруска рассказала, как выиграла 20 тысяч в рекламной игре-4

Здравствуйте, меня зовут Карина, я из города Бобруйска. Сейчас я в декретном отпуске, у меня трое деток.

– Как ощущения?
– Ой, не верится. Не верила, что это бывает по-настоящему. Всех люблю, целую, обнимаю. Спасибо за поддержку. Теперь буду гонять каждый день в «Санту» за покупками.

Теперь буду гонять каждый день в «Санту»! Белоруска рассказала, как выиграла 20 тысяч в рекламной игре-6

Всем зрителям, всем покупателям магазина «Санта» я хочу сказать, чтобы верили в удачу, покупали игровые товары и, конечно же, выигрывали, как это сделала я. Всем удачи!

*На правах рекламы.

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