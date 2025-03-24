Теперь буду гонять каждый день в «Санту»! Белоруска рассказала, как выиграла 20 тысяч в рекламной игре
Если бы у вас было 20 тысяч, то на что бы вы потратили? Жизнь подкидывает очень много сюрпризов. Вот и Карине Юрчик из Бобруйска повезло!
Она воспитывает трех замечательных деток и ходит в магазин «Санта» за покупками. И благодаря как раз таки покупке в магазине девушка выиграла внушительный приз. История победы многодетной мамы прямо сейчас!
– Вы получаете в качестве приза 20 тысяч рублей!
– Ура! Вообще я в шоке, честно.
Здравствуйте, меня зовут Карина, я из города Бобруйска. Сейчас я в декретном отпуске, у меня трое деток.
– Как ощущения?
– Ой, не верится. Не верила, что это бывает по-настоящему. Всех люблю, целую, обнимаю. Спасибо за поддержку. Теперь буду гонять каждый день в «Санту» за покупками.
Всем зрителям, всем покупателям магазина «Санта» я хочу сказать, чтобы верили в удачу, покупали игровые товары и, конечно же, выигрывали, как это сделала я. Всем удачи!
*На правах рекламы.