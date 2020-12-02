Что изменится в пенсионной системе Беларуси в 2021-м? Рассказала Ирина Костевич

Новости Беларуси. Рост благосостояния белорусов – главная цель программы деятельности правительства на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ 2 декабря представил премьер-министр Беларуси. Улучшение инвестиционного и бизнес-климата, финансовое оздоровление проблемных предприятий, переформатирование пенсионной системы – только некоторые из пунктов программы.
Что касается изменений в пенсионной системе, то в стране планируют максимально задействовать механизм частных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Мы говорим о том, что соотношение пенсии к зарплате должно быть не менее 40 %, и на следующую пятилетку – 2021-2025-й – мы ставим эту задачу перед собой. Если говорим про 2021 год, то подготовлен уже проект закона о бюджете фонда на 2021 год, и там как раз расходы бюджета фонда представлены с ростом более чем 8 %. То есть мы говорим, что мы не только удержим соответствующий уровень пенсий, но мы еще и увеличим размер этих пенсий, который превышает даже уровень инфляции.