Что изменится в пенсионной системе Беларуси в 2021-м? Рассказала Ирина Костевич

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Мы говорим о том, что соотношение пенсии к зарплате должно быть не менее 40 %, и на следующую пятилетку – 2021-2025-й – мы ставим эту задачу перед собой. Если говорим про 2021 год, то подготовлен уже проект закона о бюджете фонда на 2021 год, и там как раз расходы бюджета фонда представлены с ростом более чем 8 %. То есть мы говорим, что мы не только удержим соответствующий уровень пенсий, но мы еще и увеличим размер этих пенсий, который превышает даже уровень инфляции.