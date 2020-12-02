«Люди видят, что их слушают и слышат». Мнение о том, зачем в Беларуси нужны диалоговые площадки

Новости Беларуси. Повышение благосостояния, цифровизация экономики, поддержка бизнеса и уже нашумевший вопрос «утечки мозгов». Какие еще резонансные темы обсуждали 2 декабря в Овальном зале? В студии программы Новости «24 часа» на СТВ депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Довгало. Илона Волынец, СТВ:

Сегодня премьер-министр страны озвучил планы правительства на ближайшие пять лет. А для начала поделитесь впечатлениями от этой встречи: насколько это было продуктивно?

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Впечатления очень многогранные. И это было, я бы сказала, сегодня уже более чем продуктивно. Почему? Начиная от состава участников: это и члены правительства, и Национальный банк, и профсоюзы – то есть все те, кто вместе с премьер-министром сегодня принимал участие. Это уже говорит о том, насколько широкий спектр вообще представлен в программе. При этом, конечно, активность всех наших коллег, то есть депутатского корпуса при обсуждении, тоже говорит о том, что внимание и интерес к этой программе более чем. Ну, действительно затрагивает буквально все. Илона Волынец:

А какие нововведения вы бы в первую очередь отметили? Было такое, что вы читаете какой-то пункт программы и отмечаете для себя: «О, а вот это у меня спрашивали избиратели»? Любая программа должна формироваться на основе анализа выполнения предыдущей Ирина Довгало:

Когда формируется программа, то, на мой взгляд, любая программа должна формироваться на основе анализа выполнения предыдущей. И ключевым стал вот этот наш 2020-й, очень тяжелый год. Почему? Потому что коррективы вносились буквально всем. Кстати, и той же пандемией. Это знаете, как говорят, о пользе вреда. Даже пандемия вносила свои коррективы.

Люди должны пользоваться своими гаджетами не только для того, чтобы сидеть в соцсетях Мы сегодня много говорим о цифровизации. Так вот эта тема легла в основу не только образовательного процесса, что мы сегодня можем говорить, что есть обучение на удаленке так называемой, которая уже в просторечии звучит. Сегодня уже речь идет о том, чтобы сделать на, так скажем, удаленном уровне и мониторинг здоровья человека. То есть он пришел, условно, открыли больничный, и он может потом не бежать через два дня. Уже рассматриваются самые разные моменты: это и почтовая связь, и расширение связи 4G, 5G. Это еще раз и еще раз говорит о том, что люди должны пользоваться своими ресурсами, гаджетами, как говорят, не только для того, чтобы сидеть в соцсетях. Сегодня цифровизация должна идти не только в вопросы экономики, промышленности и так далее, но и на бытовом уровне для людей. Поэтому это действительно получило очень широкое отражение. Важное значение имеет то, что государство минимизирует свое вмешательство в хозяйственную деятельность Еще один момент, который мне очень понравился, и это действительно имеет очень большое значение для развития экономики, на мой взгляд, это вопросы развития малого и среднего бизнеса. И здесь опять-таки очень важное значение имеет то, что государство минимизирует свое вмешательство в хозяйственную деятельность предприятия/организации. Причем независимо от формы собственности, это тоже очень-очень важно. И сегодня, конечно, очень громко, я бы сказала, звучит вопрос о продолжении, развитии использования семейного капитала.

Илона Волынец:

Ирина Викторовна, как думаете, насколько у нас законы сегодня современные и как быстро мы можем вносить изменения, учитывая, что есть определенные процедуры? Как бы мы ни хотели, есть целый ряд моментов, когда изменения нужно вносить и достаточно быстро Ирина Довгало:

Давайте смотреть правде в глаза – мир настолько стремительно развивается! Причем кое-где идет по принципу «шаг вперед – два назад». Поэтому здесь очень-очень важно как экономике, так и социальной сфере быть достаточно гибкой. Давайте смотреть на ситуацию, которую диктовал этот год. Когда в начале года мы смотрели широко раскрытыми глазами, не понимая, как быть – и малый, и средний бизнес, да и крупный бизнес в буквальном смысле этого слова стонали от тех кубарем катящихся вниз экономических прогнозов, то, конечно, тяжело. В буквальном смысле этого слова, выстраданы, но был сегодня и принят 143-й указ Президента, и была оказана помощь. Нужно сегодня сказать, что уже рассматривается вариант о продлении действия этого указа. Как бы мы ни хотели, но есть целый ряд моментов, когда изменения нужно вносить и вносить достаточно быстро. Я хочу сказать, что даже сейчас, за этот год работы в парламенте, я обратила внимание на то, что целый ряд законопроектов принимались достаточно быстро. Если мы говорим об экономической составляющей, то, допустим, закон о хозяйственных обществах требовал изменений, о совместном домовладении и так далее. Сегодня диктует время, и уже внесен законопроект о саморегулируемых организациях и уже принят в первом чтении. И можно уже говорить: это дает определенные преференции бизнесу. Но уповать только на то, что мы будем сидеть сложа руки и надеяться только на государственную поддержку… Нет. Наверное, нужно сегодня из минусов извлекать плюсы и искать варианты.