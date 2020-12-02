Грядущие изменения в системе оплаты труда анонсировал Роман Головченко

Новости Беларуси. Переформатирование пенсионной системы, развитие малого и среднего бизнеса, равный доступ предприятий к кредитным ресурсам. В Овальном зале 2 декабря обсуждают программу деятельности правительства до 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представляя документ, премьер-министр Роман Головченко анонсировал ряд грядущих изменений в системе оплаты труда. Так, планируется перейти на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30 % от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по стране. Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд, совершенствовании системы мотивации управляющего персонала.

Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Программа предусматривает уменьшение видов деятельности, которые подлежат лицензированию, смягчение условий для получения лицензий, это снижение административной нагрузки на бизнес, также предусматривается уменьшение вмешательства в хозяйственную деятельность организаций, государственных органов и индивидуальных предпринимателей. Что такое программа? Это план действий, это какие-то цели и задачи, которые стоят не только перед правительством, а перед всем органами власти, перед всем белорусским народом. И, конечно, планы должны быть реалистичны, но немножко амбициозны. И эта программа именно соответствует.

Людмила Кананович, председатель комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Высокие гарантии социальной защиты – это, наверное, самый важный момент, который проходит красной нитью. Здесь и качество, здесь и адресность социальной защиты, потому что социально уязвимые категории были, будут и есть, поэтому, конечно же, наши пенсионеры в поле зрения, наши люди с инвалидностью, многодетные семьи, те же безработные. Вот такие механизмы программой разработаны, поэтому мы их будем поддерживать. Доходная часть бюджета, поэтому мы рассчитываем, что за счет этого будет увеличение заработной платы.