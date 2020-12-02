Грядущие изменения в системе оплаты труда анонсировал Роман Головченко
Новости Беларуси. Переформатирование пенсионной системы, развитие малого и среднего бизнеса, равный доступ предприятий к кредитным ресурсам. В Овальном зале 2 декабря обсуждают программу деятельности правительства до 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представляя документ, премьер-министр Роман Головченко анонсировал ряд грядущих изменений в системе оплаты труда. Так, планируется перейти на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30 % от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по стране. Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд, совершенствовании системы мотивации управляющего персонала.
Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Программа предусматривает уменьшение видов деятельности, которые подлежат лицензированию, смягчение условий для получения лицензий, это снижение административной нагрузки на бизнес, также предусматривается уменьшение вмешательства в хозяйственную деятельность организаций, государственных органов и индивидуальных предпринимателей. Что такое программа? Это план действий, это какие-то цели и задачи, которые стоят не только перед правительством, а перед всем органами власти, перед всем белорусским народом. И, конечно, планы должны быть реалистичны, но немножко амбициозны. И эта программа именно соответствует.
Людмила Кананович, председатель комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Высокие гарантии социальной защиты – это, наверное, самый важный момент, который проходит красной нитью. Здесь и качество, здесь и адресность социальной защиты, потому что социально уязвимые категории были, будут и есть, поэтому, конечно же, наши пенсионеры в поле зрения, наши люди с инвалидностью, многодетные семьи, те же безработные. Вот такие механизмы программой разработаны, поэтому мы их будем поддерживать. Доходная часть бюджета, поэтому мы рассчитываем, что за счет этого будет увеличение заработной платы.
Кроме того, в Беларуси будут максимально оцифровывать административные процедуры, как для граждан, так и для бизнеса. Эту задачу глава правительства назвал абсолютным приоритетом. Во-первых, это удобно и сократит время общения с чиновниками, во-вторых, это оптимизация загрузки. Планируются изменения и в других сферах.