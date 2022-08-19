«Ярмарка безопасности» в Минске. МЧС, ГАИ и Красный Крест провели совместную акцию для детей

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС, ГАИ, представители Красного Креста и БРСМ напомнили о правилах безопасности. В центре Минска прошла профилактическая акция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь работали всевозможные интерактивные площадки, где можно было не только весело провести время, но и вспомнить основные правила. А еще проверить свою физическую форму. Для этого организовали соревнования. Самые активные и умные участники получили заслуженные призы. Также были представлены лучшие образцы пожарной техники, работали фотозоны. Такие площадки неизменно привлекают внимание минчан.

Виталина Кобелева:

Я пришла поучаствовать в конкурсах и узнать, как вести себя. Не нужно играть со спичками, с огнем и со всем опасным.

Леонид Рогалевич, начальник Советского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Сегодня на разных площадках люди в играх, викторинах, конкурсах могут пополнить свои знания, а где-то и узнать о вопросах безопасности, где-то отточить свои навыки, умения.